《鍾之日記》復工放債又寬鬆，經濟打響抗疫戰

《鍾之日記》２月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股回軟，道指收跌１２８點，市場仍然關注新型冠狀病毒疫情發展，國家衛健委最新

公布，截至２月１３日，全國累計報告確診感染新型冠狀病毒病例６３８５１宗，累計死亡人數

增至１３８０人。港股繼昨日下跌９３點後，今早輕微低開３１點報２７６９８點，不久拗腰反

彈，由藥股及收租板塊領漲，重磅股亦表現不俗，一度漲１７６點報２７９６０點，惟未能成功

挑戰２８０００關。午後隨股王騰訊（００７００）倒跌、港交所（００３８８）升幅收窄，港

股升幅收窄，最終收升８５點，報２７８１５﹒６點。本周市場消化疫情相關消息，恆指累計全

周升４１１點或１﹒５％。

重磅股方面，匯豐（００００５）一名與確診新冠肺炎親屬有過「密切接觸」的香港員工，

正接受政府隔離和醫學觀察，全日升０﹒３％。騰訊控股跌０﹒３％，中國移動（００９４１）

跌１﹒４％。



＊寬鬆傳聞送暖，助力滬指築二千九＊



人行從工具箱找法寶，歸根究底還是拋出寬鬆二字，傳人行擬放寬房貸考核指標，消息令半

日下跌的Ａ場轉跌為升，券商、地產、銀行股齊領升，滬綜指全日倒升０﹒３８％，報

２９１７﹒０１點，進一步在二千九作整固。累計滬指全周上升１﹒４３％，結束連續三周下跌

。兩市全日成交８１３０億元人民幣，按日減少６﹒７％。

據日媒《共同社》引述消息報道，中國正考慮將全國人大會議推遲到３月底甚至更晚，將視

乎疫情何時到頂才作出最終決定，在北京的外交官們亦獲通知會議日期未定。消息指黨內人士擔

心官員在北京聚集將增感染風險，有許多人呼籲推遲會議。人大會議延期可能導致政府政策滯後

，且領導層在人大之後的行程可能會受影響，例如國家主席習近平計劃對日本進行國事訪問。



＊憧憬樓市寬鬆指示成真，內房板塊大爆發＊



首季ＧＤＰ表現勢必創下歷史性的低增長。據外電引述知情人士稱，人民銀行打響樓市寬鬆

第一槍，擬調整ＭＰＡ（宏觀審慎評估體系）中的房地產信貸相關考核指標，僅考核房地產廣義

信貸，而不再細化考核按揭和開發貸等具體比例。消息指，具體評核標準方面，人行擬確保今年

首季新增貸款同比不得低於去年，並確保信貸增速保持平穩。

東北證券分析師張雲凱表示，這項消息意味著人行默許資金流向房地產行業，放鬆的政策信

號非常明確，如果消息得到證實，且放鬆力度較大，那麼地產股還有利好空間；中泰國際研究部

房地產研究員劉潔琦指出，如果人行不再細化考核按揭和開發貸的具體比例，將顯著的緩解開發

商的融資壓力。

消息刺激內房板塊急升，富力地產（０２７７７）、雅居樂集團（０３３８３）、新城發展

（０１０３０）漲３﹒６％，萬科企業（０２２０２）升２﹒６％，碧桂園（０２００７）升

２％，中海外（００６８８）升１﹒８％，中國恆大（０３３３３）升１﹒３％。



＊阿里首三季利潤升１﹒３７倍，惟大行憂慮疫情影響＊



阿里巴巴（０９９８８）終於公布在港上市後首份業績。集團截至去年１２月３１日止第三

季度歸屬於普通股股東的淨利潤５２３﹒０９億元人民幣，按年升約５８﹒２６％，每股純利

２﹒４８元人幣；而首３個季度歸屬於普通股股東的淨利潤約１４６１億元人幣，按年升約

１﹒３７倍。

市場對此反應兩極，富瑞維持該股「買入」評級，目標價由２６０元上調５﹒３８％至

２７４元，瑞信維持跑贏大市評級，目標價由２８４元下調至同樣２７４元。

而野村的研報認為，阿里的業績遠勝市場預期，惟核心業務收入則略有下降。另外，內地肺

炎疫情迄今未有對中國互聯網行業基本面遭成任何影響，故持續看好阿里巴巴，維持其「買入」

評級，目標價為２６１美元。野村指，雖然新冠肺炎令中國各行各業暫時停工，但中國互聯網行

業基本面未見受影響。若考慮疫情因素，該行則較偏好騰訊及網易，料其核心遊戲業務可因而受

惠。

面對市場對內地肺炎疫情的憂慮，阿里績後股價表現偏軟，盤中低見過２１３﹒８元；收市

跌１％，報２１５元。

其他新經濟股亦逆市回調，平安好醫生（０１８３３）挫２﹒８％；推出了年度旗艦手機的

小米（０１８１０）亦挫２﹒１％。「ＡＴＭ」三股方面，騰訊收市微跌０﹒３％；花旗較早前

的報告指，武漢肺炎疫情對美團點評（０３６９０）當地業務有負面的影響，因疫情導致餐館關

閉、配送員成本上升，而且疫情影響時間或會更長，美團今收跌１﹒６％。



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