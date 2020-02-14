  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2020 08:57

【抗疫維穩】中證協：疫情防控期間評級機構可開展線上盡調

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國證券業協會昨日在官網發布《關於疫情防控期間證券市場
信用評級機構業務開展有關事宜的通知》，提出在疫情期間，評級機構現場盡調可採取視頻、電
話等在線方式開展相關工作，要做好訪談內容記錄和保存訪談過程記錄。
　　同時，對於疫情影響較重地區的企業，評級機構可視情況給予評級費用減免或延遲收取。對
於發行人延期披露２０１９年年度報告的，評級機構可在發行人披露報告之日起兩個月內完成定
期跟蹤評級。（ｌｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金