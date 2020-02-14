【抗疫維穩】中證協：疫情防控期間評級機構可開展線上盡調

《經濟通通訊社１４日專訊》中國證券業協會昨日在官網發布《關於疫情防控期間證券市場

信用評級機構業務開展有關事宜的通知》，提出在疫情期間，評級機構現場盡調可採取視頻、電

話等在線方式開展相關工作，要做好訪談內容記錄和保存訪談過程記錄。

同時，對於疫情影響較重地區的企業，評級機構可視情況給予評級費用減免或延遲收取。對

於發行人延期披露２０１９年年度報告的，評級機構可在發行人披露報告之日起兩個月內完成定

期跟蹤評級。（ｌｃ）

