《經濟通通訊社１４日專訊》中國證券業協會昨日在官網發布《關於疫情防控期間證券市場
信用評級機構業務開展有關事宜的通知》，提出在疫情期間，評級機構現場盡調可採取視頻、電
話等在線方式開展相關工作，要做好訪談內容記錄和保存訪談過程記錄。
同時，對於疫情影響較重地區的企業，評級機構可視情況給予評級費用減免或延遲收取。對
於發行人延期披露２０１９年年度報告的，評級機構可在發行人披露報告之日起兩個月內完成定
期跟蹤評級。（ｌｃ）
14/02/2020 08:57
【抗疫維穩】中證協：疫情防控期間評級機構可開展線上盡調
《經濟通通訊社１４日專訊》中國證券業協會昨日在官網發布《關於疫情防控期間證券市場
信用評級機構業務開展有關事宜的通知》，提出在疫情期間，評級機構現場盡調可採取視頻、電
話等在線方式開展相關工作，要做好訪談內容記錄和保存訪談過程記錄。
同時，對於疫情影響較重地區的企業，評級機構可視情況給予評級費用減免或延遲收取。對
於發行人延期披露２０１９年年度報告的，評級機構可在發行人披露報告之日起兩個月內完成定
期跟蹤評級。（ｌｃ）
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