【武漢肺炎】湖北重災區再增，孝感市大悟縣實施戰時管理

《經濟通通訊社１４日專訊》內地新冠肺炎重災區湖北，再多一個縣實施戰時管理。孝感市
大悟縣公告，為最大限度減少人員流動，遏制疫情擴散蔓延，所有樓宇全封閉管理，居民不得出
入樓宇，強行衝闖小區、道路警戒設施的居民一律會被拘留，代購員每三天至少一次，為居民代
購生活必須品和藥物等，措施預計明天開始實施。
此前，湖北十堰市張灣區１３日凌晨起率先實施戰時管理，成為全國第一個推行有關措施的
地方。（ｅｗ）
|國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
|FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
|生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
|國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
|中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
|生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰