【武漢肺炎】湖北重災區再增，孝感市大悟縣實施戰時管理

《經濟通通訊社１４日專訊》內地新冠肺炎重災區湖北，再多一個縣實施戰時管理。孝感市

大悟縣公告，為最大限度減少人員流動，遏制疫情擴散蔓延，所有樓宇全封閉管理，居民不得出

入樓宇，強行衝闖小區、道路警戒設施的居民一律會被拘留，代購員每三天至少一次，為居民代

購生活必須品和藥物等，措施預計明天開始實施。

此前，湖北十堰市張灣區１３日凌晨起率先實施戰時管理，成為全國第一個推行有關措施的

地方。（ｅｗ）

