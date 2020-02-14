【抗疫維穩】廣東推１８條中小企業金融支持政策，降小額貸款利率

《經濟通通訊社１４日專訊》廣東推出１８條中小企業金融支持政策意見。具體可以概括為

：「三降三免一放寬」。「三降」是降低小額貸款和小額再貸款利率５％ １０％，降政策性擔

保收費至最高不超過貸款總額的１％，降續當費率１％ ５％；「三免」是免再擔保費，免不超

過６個月的融資租賃租金利息和租金罰息，免區域性股權市場服務費用；「一放寬」是放寬優秀

小貸公司槓桿率至淨資產５倍，其中非標準化融資槓桿放寬到２倍。另外，還有延期或展期１

３個月、免除１ ３個月罰息等優惠。

本次重點支持的中小企業有兩類：一是為疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護用品生產運

輸和銷售等行業）、保障城鄉運行必需（供水、供電、油氣、通訊、公共交通、環保、市政環衛

等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產、物流配送等行業）相關企業特別是中小企業強

化金融支持和服務保障。二是受疫情影響的中小企業等群體。包括疫情影響較大（批發零售、住

宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業）的中小企業，受延遲復工影響大的中小企業、以及受疫情

影響的個體工商戶著力解決資金困難。

《意見》要求，廣東省各市財政、國資出資設立的紓困基金和省粵財投資控股等所轄紓困基

金建立疫情防控和復工復產期間科學規範、靈活高效的投資決策機制。適當調整對國有控股的小

額貸款公司、小額再貸款公司、融資擔保公司等地方金融企業及高管人員的考核標準，提高不良

貸款容忍度。（ｅｗ）

