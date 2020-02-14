【抗疫維穩】上海市委常委會議：更精準地實施屬地防控

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市委書記李強昨日主持召開上海市委

常委會議指，要更精準地實施屬地防控、社區防控、群防群控，更加精準地強化系統、行業、單

位責任，更加精準地落實對返程人員的健康管理和服務，更加精準地指導企業有序有節奏復工復

產復市。

同時，要著力抓好擴內需、穩外需，著力抓好重點開發區域、重大項目引進、重點工程建設

，著力抓好企業尤其是中小微企業的政策幫扶，著力抓好市場穩定、就業穩定、社會穩定等各項

工作。

