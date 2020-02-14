《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市委書記李強昨日主持召開上海市委
常委會議指，要更精準地實施屬地防控、社區防控、群防群控，更加精準地強化系統、行業、單
位責任，更加精準地落實對返程人員的健康管理和服務，更加精準地指導企業有序有節奏復工復
產復市。
同時，要著力抓好擴內需、穩外需，著力抓好重點開發區域、重大項目引進、重點工程建設
，著力抓好企業尤其是中小微企業的政策幫扶，著力抓好市場穩定、就業穩定、社會穩定等各項
工作。
14/02/2020 09:20
【抗疫維穩】上海市委常委會議：更精準地實施屬地防控
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市委書記李強昨日主持召開上海市委
常委會議指，要更精準地實施屬地防控、社區防控、群防群控，更加精準地強化系統、行業、單
位責任，更加精準地落實對返程人員的健康管理和服務，更加精準地指導企業有序有節奏復工復
產復市。
同時，要著力抓好擴內需、穩外需，著力抓好重點開發區域、重大項目引進、重點工程建設
，著力抓好企業尤其是中小微企業的政策幫扶，著力抓好市場穩定、就業穩定、社會穩定等各項
工作。
|國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
|FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
|生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
|國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
|中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
|生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰