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14/02/2020 08:57

【抗疫維穩】知識產權局：對涉防治新冠肺炎的專利開辟綠色通道

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，國家知識產權局在周四（１３日）召開黨組會議
暨局應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，提出對復工復產企業和新建項目涉及防治新冠肺炎的
專利、商標申請註冊開辟「綠色通道」，加快辦理效率。
　　　會議還強調，做好專利、商標、集成電路布圖設計的申請受理和審查授權，做好服務窗口
的各項工作；積極支持企業復工復產和新項目開工建設；指導和支持企業運用知識產權進行質押
融資，緩解資金困難。（ａｃ）

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