《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，國家知識產權局在周四（１３日）召開黨組會議
暨局應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，提出對復工復產企業和新建項目涉及防治新冠肺炎的
專利、商標申請註冊開辟「綠色通道」，加快辦理效率。
會議還強調，做好專利、商標、集成電路布圖設計的申請受理和審查授權，做好服務窗口
的各項工作；積極支持企業復工復產和新項目開工建設；指導和支持企業運用知識產權進行質押
融資，緩解資金困難。（ａｃ）
14/02/2020 08:57
【抗疫維穩】知識產權局：對涉防治新冠肺炎的專利開辟綠色通道
《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，國家知識產權局在周四（１３日）召開黨組會議
暨局應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，提出對復工復產企業和新建項目涉及防治新冠肺炎的
專利、商標申請註冊開辟「綠色通道」，加快辦理效率。
會議還強調，做好專利、商標、集成電路布圖設計的申請受理和審查授權，做好服務窗口
的各項工作；積極支持企業復工復產和新項目開工建設；指導和支持企業運用知識產權進行質押
融資，緩解資金困難。（ａｃ）
|國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
|FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
|生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
|國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
|中國故事13/02/2020
【武漢肺炎】衛健委：湖北疫情局部暴發地立即採取和武漢同等措施
|生財有道13/02/2020
【武漢肺炎】全港學校繼續停課 不早於3月16日復課
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰