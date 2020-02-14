《經濟通通訊社１４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，疫情重災區湖北省１２日起
開始將臨床診斷病例數字納入新增資料，令當日湖北省新增病例急增１４８４０宗。
國家衛生健康委副主任曾益新今日下午在新聞發布會指，湖北在確診病例以外增加一個臨床
診斷病例項目，可便於患者早診、早治，接受規範治療，提高救治成功率，降低病亡率。其強調
做法不會引起全國範圍防控工作物資分配混亂，目前其他省份沒有設立這個項目。（ａｃ）
14/02/2020 15:40
【武漢肺炎】國家衛健委：設臨床診斷病例有助提高救治成功率
《經濟通通訊社１４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，疫情重災區湖北省１２日起
開始將臨床診斷病例數字納入新增資料，令當日湖北省新增病例急增１４８４０宗。
國家衛生健康委副主任曾益新今日下午在新聞發布會指，湖北在確診病例以外增加一個臨床
診斷病例項目，可便於患者早診、早治，接受規範治療，提高救治成功率，降低病亡率。其強調
做法不會引起全國範圍防控工作物資分配混亂，目前其他省份沒有設立這個項目。（ａｃ）
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