【武漢肺炎】匯豐下調中國首季ＧＤＰ預估至４﹒１％全年５﹒３％

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐周四表示，鑒於新冠肺炎疫情造成的影響，該行將內地今

年首季經濟同比增長預估由５﹒８％下調至４﹒１％，同時將內地今年全年經濟增長預估從

５﹒８％下調至５﹒３％。匯豐指出，旅遊、貿易、供應鏈和其他領域已經開始感受到疫情的影

響。

此外，匯豐將今年全年全球經濟增長預估從２﹒５％下調至２﹒３％，且表示，預計第一季

受到的衝擊最大，隨著時間的推移情況將會有所好轉。（ｗｌ）

