《經濟通通訊社１４日專訊》新冠肺炎疫情持續近兩個月仍未受控，勢將重創內地經濟，市
場憧憬超預期的逆周期措施。標普全球周四發出警告稱，如果中國政府試圖通過大舉增加支出來
抵消疫情對經濟的影響，其主權信用評級或展望可能面臨被下調的風險。標普目前對中國的評級
為「Ａ＋」。
標普預計，疫情將使中國２０２０年實質ＧＤＰ增長從之前預測的５﹒７％降至５﹒０％。
該機構認為負面影響是暫時的，預計２０２１年經濟增速將反彈至６﹒４％。（ｗｌ）
14/02/2020 09:45
【武漢肺炎】標普：若中國政府大增開支應對疫情，或影響信用評級
《經濟通通訊社１４日專訊》新冠肺炎疫情持續近兩個月仍未受控，勢將重創內地經濟，市
場憧憬超預期的逆周期措施。標普全球周四發出警告稱，如果中國政府試圖通過大舉增加支出來
抵消疫情對經濟的影響，其主權信用評級或展望可能面臨被下調的風險。標普目前對中國的評級
為「Ａ＋」。
標普預計，疫情將使中國２０２０年實質ＧＤＰ增長從之前預測的５﹒７％降至５﹒０％。
該機構認為負面影響是暫時的，預計２０２１年經濟增速將反彈至６﹒４％。（ｗｌ）
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