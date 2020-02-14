【武漢肺炎】湖北黃岡升級管控：小區全封閉，生活必需品統一配送

《經濟通通訊社１４日專訊》湖北省黃岡市政府公布，為應對當前疫情發展嚴峻形勢，控制

人員流動和車輛通行，徹底阻斷疫情傳播，市疫情防控指揮部決定從２月１３日２４時起，在全

市範圍全面升級管控措施。

相關措施包括：所有小區（居民點）一律實行全封閉管理。除醫護人員、抗疫工作人員和水

電油氣、通訊網絡、糧食蔬菜、醫藥物資等基本民生保障從業人員之外，其他居民一律不得擅自

進出小區（居民點）。所有車輛一律從嚴管控。除醫護人員和救護用車、抗疫工作車輛、運輸醫

療救護物資和居民生活必需品的貨車、消防、搶險、警車等特種車輛之外，其它車輛一律禁止通

行。

所有小區（居民點）居民基本生活必需物資由街道（鄉鎮）及社區（村）居委會組織配送，

急需物品實行代購服務。所有街道（鄉鎮）及社區（村）實行最嚴格、最管用的管控措施，公安

機關對強行衝闖小區、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律依法採取強制措施。



＊湖北再有區縣實行「戰時管制」令＊



此外，繼湖北省十堰市張灣區發布全國首個「戰時管制」令後，湖北又一區縣跟進。昨日（

１３日）下午，大悟縣政府官網顯示，大悟縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部發布緊急通

告稱，全縣城區（鎮區）所有樓棟實施戰時封閉管理。

全縣城區（鎮區）居民基本生活必需物資，急需藥品（感冒、咳嗽藥品之外）實行全代購服

務，定點超市、藥店只准對代購員開放。（ｗｌ）

