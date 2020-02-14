《神州縱橫－凌昆》中美經貿爭議轉向科技戰

《神州縱橫》目前中國調低７５０億美元自美國入口的關稅，由２月１４日起實施，而美方

亦調低１５００億美元中國入口關稅一半（１５％減至７﹒５％），乃落實首階段協議條款。看

來兩國關稅戰有所降溫，但雙邊關係矛盾仍多，前景乃合作與對抗並行之局。



＊中美關稅戰趨向緩和＊



中國去年８月對自美國入口出台第三輪報復性關稅，涉及７５０億美元並分兩批進行，首批

於９月１日起實施，次批本於１２月起徵收但暫停，現時決定全部關稅減半。７５０億中有兩類

產品：一是包括大豆、豬肉及魚等本要收１０％，二是汽車零件等收５％，減半後稅率很低已相

當於免稅。中方立場是希望最終能全撤關稅，但美方則堅持看次段談判進展來決定減稅計劃，由

此保留對中方拖壓力度，故這個爭端一時難解。目前雖然關稅戰有所緩和（不是停止）且暫不會

升級，但不表示中美經貿關係會全面緩和，爭議焦點的將集中到科技戰方面。這包括廣泛領域：

５Ｇ，華為、中興等中企活動。學術交流、留學生及智識產權等多方面，有關的事例甚多，如：

（一）美國司法部長建議美國及盟友投資甚至控股愛立信及諾基亞，來建設備與華為競爭的５Ｇ

及ＩＴ企業。之前已有報道指美國正籌劃安排微軟及戴爾等建立ＩＴ聯盟對抗華為。美國一直施

壓盟方勿與華為合作，但效果不佳，最近連英國也不聽話。英相指如要不用華為請指出替代，令

美國終於明白：技術上領先的華為難以遏制。國務卿蓬佩奧訪美時表示英國採用華為不影響英美

關係，意即接受了現實。於是美國另謀出路，要組建華為的替代力量。



＊中企圖減對美企依賴＊



（二）有報道指美國商務部本想進一步限制美企與華為合作，但卻為國防部阻止，因怕這會

影響美企而乏力支撐軍工發展。（三）美國正調查逾千宗中國偷盜美國智權的案件。總之，中美

在科技領域的矛盾及紛爭必將日趨激烈，華為等中國企業亦心中有數全力應對，主要是減少對美

企依賴。這顯示於幾個方面：（一）自行研製、設計蕊片，如華為通過屬下海思公司等逐步走向

國產化。（二）操作系統國產化。如華為正力推鴻蒙代表Ｇｏｏｇｌｅ的安卓系統，手機已不再

預裝Ｇｏｏｇｌｅ系統，並投資建設Ａｐｐｓ生態圖。（三）華為、小米、ＯＰＰＯ及ＶｉＶｏ

等正計劃聯手開發Ａｐｐｓ平台代替Ｇｏｏｇｌｅ的Ｐｌａｙ系統。顯然，在美國科技戰壓力下

中企正全力建立自主體系，並得到國家的支持。因此中美經濟脫勾或正出現新趨向，由之前全面

脫勾轉向雙軌制：一面在高科技及新興產業上各自發展各成體系，另一面在一般產品貿易上保留

甚至增加交流。這種新格局如何發展則有待觀察。《資深評論員 凌昆》

