  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美經貿爭議轉向科技戰

　　《神州縱橫》目前中國調低７５０億美元自美國入口的關稅，由２月１４日起實施，而美方
亦調低１５００億美元中國入口關稅一半（１５％減至７﹒５％），乃落實首階段協議條款。看
來兩國關稅戰有所降溫，但雙邊關係矛盾仍多，前景乃合作與對抗並行之局。
　
＊中美關稅戰趨向緩和＊
　
　　中國去年８月對自美國入口出台第三輪報復性關稅，涉及７５０億美元並分兩批進行，首批
於９月１日起實施，次批本於１２月起徵收但暫停，現時決定全部關稅減半。７５０億中有兩類
產品：一是包括大豆、豬肉及魚等本要收１０％，二是汽車零件等收５％，減半後稅率很低已相
當於免稅。中方立場是希望最終能全撤關稅，但美方則堅持看次段談判進展來決定減稅計劃，由
此保留對中方拖壓力度，故這個爭端一時難解。目前雖然關稅戰有所緩和（不是停止）且暫不會
升級，但不表示中美經貿關係會全面緩和，爭議焦點的將集中到科技戰方面。這包括廣泛領域：
５Ｇ，華為、中興等中企活動。學術交流、留學生及智識產權等多方面，有關的事例甚多，如：
（一）美國司法部長建議美國及盟友投資甚至控股愛立信及諾基亞，來建設備與華為競爭的５Ｇ
及ＩＴ企業。之前已有報道指美國正籌劃安排微軟及戴爾等建立ＩＴ聯盟對抗華為。美國一直施
壓盟方勿與華為合作，但效果不佳，最近連英國也不聽話。英相指如要不用華為請指出替代，令
美國終於明白：技術上領先的華為難以遏制。國務卿蓬佩奧訪美時表示英國採用華為不影響英美
關係，意即接受了現實。於是美國另謀出路，要組建華為的替代力量。
　
＊中企圖減對美企依賴＊
　
　　（二）有報道指美國商務部本想進一步限制美企與華為合作，但卻為國防部阻止，因怕這會
影響美企而乏力支撐軍工發展。（三）美國正調查逾千宗中國偷盜美國智權的案件。總之，中美
在科技領域的矛盾及紛爭必將日趨激烈，華為等中國企業亦心中有數全力應對，主要是減少對美
企依賴。這顯示於幾個方面：（一）自行研製、設計蕊片，如華為通過屬下海思公司等逐步走向
國產化。（二）操作系統國產化。如華為正力推鴻蒙代表Ｇｏｏｇｌｅ的安卓系統，手機已不再
預裝Ｇｏｏｇｌｅ系統，並投資建設Ａｐｐｓ生態圖。（三）華為、小米、ＯＰＰＯ及ＶｉＶｏ
等正計劃聯手開發Ａｐｐｓ平台代替Ｇｏｏｇｌｅ的Ｐｌａｙ系統。顯然，在美國科技戰壓力下
中企正全力建立自主體系，並得到國家的支持。因此中美經濟脫勾或正出現新趨向，由之前全面
脫勾轉向雙軌制：一面在高科技及新興產業上各自發展各成體系，另一面在一般產品貿易上保留
甚至增加交流。這種新格局如何發展則有待觀察。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS14/02/2020
【FOCUS】「網購救國」阻滯多 阿里「釘釘」異軍突起
中國故事14/02/2020
【武漢肺炎】全國累計確診近6.5萬宗 湖北新增4823宗
國際動態14/02/2020
80歲婦染疫去世 無外遊紀錄 日本首宗
FOCUS13/02/2020
【FOCUS】湖北確診激增時機巧 最高層「四連會」堪關注
生財有道13/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米短線14元前獲利
國際動態13/02/2020
【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金