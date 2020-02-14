《全球視野－胡一帆》中國經濟宏觀：政策回應有力，應對肺炎疫情

《全球視野》新型冠狀病毒肺炎疫情令中國相關資產的風險溢價升高，主要是大宗商品。布

倫特原油價格已下跌約１０美元╱桶至５５美元╱桶以下，銅價也跌破５７００美元╱公噸。周

期性大宗商品的價格下跌反映出疫情導致的需求疲軟，這不僅源於單純的短期需求下降，也包括

中國工廠停工以及旅行減少的影響。中國佔全球金屬總需求量的一半左右，佔原油消費１２％，

也是大宗商品需求增長的重要驅動力。

新冠病毒肺炎疫情對第一季中國經濟造成打擊。假設疫情在第一季基本得到控制，第二至四

度隨著受壓抑的需求得以釋放，再加上積極的政策應對，經濟可望逐漸復甦，因此疫情對２０２

０年全年增長的影響應該有限。中國政府料將推出更多寬鬆措施來支持受疫情影響的部門，尤其

是中小企業。



＊新冠疫情將對第一季經濟增長造成打擊＊



２０１９年中國ＧＤＰ增長從２０１８年的６﹒６％放緩至６﹒１％，主要由於消費下滑、

投資放緩、中美貿易摩擦等。在改革持續推進、貿易談判仍存不確定性的背景下，２０２０年增

長進一步放緩，而新冠肺炎疫情或將加劇經濟下行壓力（預測２０２０年ＧＤＰ同比增５﹒４％

，２０２１年增長６％）。預計新冠疫情對經濟的影響主要體現在第一季度，消費與投資受到的

衝擊最大。以２００３年非典疫情作為參照，ＧＤＰ增速可能較２０１９年第四季度下降１至２

個百分點。但是對２０２０全年ＧＤＰ增長的影響應該限於０﹒５個百分點左右，因為一旦疫情

得到控制，受壓抑的需求將釋放出來，帶動第二至四季經濟回升。此外，更多寬鬆政策出臺將緩

解疫情對經濟的負面影響。



＊應對措施有力＊



為應對新冠肺炎疫情，貨幣政策將保持寬鬆，我們預期央行將維持寬鬆基調，未來數周將有

一批寬鬆舉措先期出臺，我們在年初時曾預期今年全年央行將全面下調存款準備金率５０至１５

０個基點，年底時中期借貸便利（ＭＬＦ）利率將下調１０至２０個基點。然而，如果新冠疫情

對經濟的不利影響超過預期，則不排除在上述預測基礎上額外降准５０至１００個基點，ＭＬＦ

額外下調５至１０個基點。財政政策也將保持積極，地方政府債券發行規模將擴大，以支撐基建

投資。今年一季度已下發約１萬億人民幣的專項地方債額度，其中７０％已在１月份完成發行。

後續措施可能包括加大對中小企業的信貸支援、消費補貼、減稅降費、提高對公共衛生與健康以

及教育設施的投入等。



＊政策回應快速＊



新冠疫情爆發後，中國政府快速回應，在春節後推出一系列政策措施。２月１日，多個部委

和監管機構公布了為受疫情影響的行業和住戶部門提供金融支持的措施。２月３日，中國人民銀

行下調７天及１４天逆回購利率１０個基點，分別降至２﹒４％和２﹒５５％。央行還通過逆回

購在２月３－４日向市場注入７４００億人民幣的流動性。２月３日，財政部發文鼓勵對還款困

難的住房按揭或貸款提供寬限期、提供貸款利息補貼，尤其是對受疫情影響嚴重的企業放寬擔保

要求等。北京、蘇州等地方政府率先出臺支持中小企業的措施，包括房租減免、租金補貼、信貸

支持等。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆》

