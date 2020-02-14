【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５點子，報６﹒９８１０

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５點子，報

６﹒９８１０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９８０５。

瑞穗銀行最新報告稱，武漢新冠肺炎病例數昨日急增，扭轉了此前確診病例的下降趨勢，

投資者開始重新評估中國數據的準確性和新冠病毒在中國傳播的實際情況，導致市場拋售人民幣

，令離、在岸人民幣匯價均跌破６﹒８元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８４３，較上個交易日跌５８點子，為

連續第二日下跌，上個交易日報６﹒９７８５。（ｊｔ）

