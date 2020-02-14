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14/02/2020 08:56

【武漢肺炎】廣州海珠區疾控中心官員遭處分，工作疏漏屋苑爆疫情

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新型冠狀病毒肺炎由出現首例至社區爆發再到難以收拾，到目
前為止僅兩個半月，官員們難辭其咎。如今疫情防控成為中國官場上最新的考核指標，做得不好
隨時烏紗不保。
　　廣州市海珠區早前通報，在保利天悅小區，多名位於１８棟的住客確診後仍然隱瞞事實，結
果導致該家庭及小區同棟住戶共６人被確診感染，１２名物管人員和同棟住戶被集中隔離醫學觀
察，該單位業主已經被立案偵查。患者在當地被確診，其所住的小區街道工作人員竟對此毫不知
情，疫情防控工作或出現疏漏。
　　廣州市紀委監委會昨晚（１３日）通報，對海珠區疾控中心、琶洲街道、鳳陽街道等有關單
位領導及工作人員防控責任落實不力問題進行了嚴肅問責，給予海珠區疾控中心主任郭鉅旋、琶
洲街道黨工委書記蘇明慶、琶洲街道辦事處主任楊科、鳳陽街道辦事處副主任王東強誡勉處理。
誡勉處理是對未構成違紀或者輕微違紀的幹部而言，比較嚴重的處理方式，接受誡勉的幹部，會
被取消當年年度考核、本任期考核評優和各類先進的資格，六個月內不得提拔或者重用。
　　另外，廣州市紀委監委給予海珠區疾控中心副主任潘捷雲政務警告處分；給予琶洲街道辦事
處副主任余春麗、琶洲街道東北社區居委會主任徐雁鴻、鳳陽街道城管專職幹部何峻夫黨內警告
處分。（ｅｙ）

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