《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士稱，人民銀行擬調整ＭＰＡ（宏觀審慎評估
體系）中的房地產信貸相關考核指標，僅考核房地產廣義信貸，而不再細化考核按揭和開發貸等
具體比例。消息指，具體評核標準方面，人行擬確保今年首季新增貸款同比不得低於去年，並確
保信貸增速保持平穩。
報道引述東北證券分析師張雲凱表示，這項消息意味著人行默許資金流向房地產行業，放鬆
的政策信號非常明確，如果消息得證實，且放鬆力度較大，那麼地產股還有利好空間。（ｅｙ）
14/02/2020 13:58
【政策風向】傳人行擬放寬房貸考核指標，僅考核房地產廣義信貸額
《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士稱，人民銀行擬調整ＭＰＡ（宏觀審慎評估
體系）中的房地產信貸相關考核指標，僅考核房地產廣義信貸，而不再細化考核按揭和開發貸等
具體比例。消息指，具體評核標準方面，人行擬確保今年首季新增貸款同比不得低於去年，並確
保信貸增速保持平穩。
報道引述東北證券分析師張雲凱表示，這項消息意味著人行默許資金流向房地產行業，放鬆
的政策信號非常明確，如果消息得證實，且放鬆力度較大，那麼地產股還有利好空間。（ｅｙ）
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