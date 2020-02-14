【貿易休戰】分析：中國今年自巴西進口大豆料降至多１５％

《經濟通通訊社１４日專訊》巴西研究公司Ａｇｒｏｃｏｎｓｕｌｔ的分析師

Ｍａｒｃｏｓ Ｒｕｂｉｎ周四預計，受中美貿易協議和新型冠狀病毒疫情可能導致經濟放緩影

響，巴西今年對中國的大豆出口可能下降７－１５％，中國２０２０年料從巴西進口５４００萬

噸大豆，低於前一年的５８００萬噸。

分析師認為，新冠肺炎疫情的影響將在較短時間內感受到，主要是第一季，但也可能維持到

第二季。但整體而言，中國今年的大豆進口量可能增加至多５％。（ｗｌ）

