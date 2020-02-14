【武漢肺炎】廣州：湖北新抵穗人員一律集中隔離

《經濟通通訊社１４日專訊》廣州市人民政府官網發布通知，由即日起，除整戶抵穗或具備

單獨居住條件的人員允許居家隔離健康觀察外，對所有湖北新抵穗人員，一律實施集中隔離健康

觀察。

廣東省衛健委公告，截至２月１３日２４時，全省累計報告新冠肺炎確診病例１２６１例。

１３日當天全省新增確診病例２０例，新增出院４８例，累計出院３３２例。新增確診病例中，

深圳市９例、廣州市１例。另有疑似病例１７例。有２９８６名密切接觸者正在接受醫學觀察。

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