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即市新聞

14/02/2020 12:19

【ＦＯＣＵＳ】「網購救國」阻滯多，阿里「釘釘」異軍突起

　　【ＦＯＣＵＳ】受益去年破紀錄的「雙１１」銷售，電商巨擘阿里巴巴（０９９８８）上季
（截至去年底）純利錄按年大增５８％至５２３億元（人民幣．下同）；惟面對新冠肺炎「黑天
鵝」，本季收入增長勢遭顯著衝擊，在港股價周五（１４日）早市一度跟隨美股偏軟２％。
　　早在肺炎疫情爆發之初，坊間不乏「網購救國」之聲，然而，無論是反映實時交通路況的
ＴｏｍＴｏｍ數據，還是大摩跟蹤的內地空氣汙染數據，都顯示交通物流及工業生產仍處大範圍
停擺狀態。見微知著，內地首季ＧＤＰ增速跌幅或超過ＳＡＲＳ時的２個百分點。

＊上季零售進帳逾千億，本季增長勢挫＊

　　阿里來港第二上市後揭盅的首份業績表現亮麗，其中佔營收６８％的中國零售商業，進帳逾
１１０４億元，按年增近四成；流動月活用戶（ＭＡＵ）更高達８﹒２４億戶。總體看，反映核
心經營表現的非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利近４６５億元，按年增５６％，超市場
預期。
　　不過，公司主席張勇預告，新冠肺炎疫情將影響本季度業績，甚至可能影響世界經濟；首席
財務官武衛則指，公司季度收入增長勢明顯受挫，公司股價今早一度跟隨美股偏軟２％
　　面對疫情持續擴散，坊間雖不乏「網購救國」之聲，惟阿里管理層對前景審慎，事關網購繁
榮的兩大要素－－「貨源充足」和「及時可達」，因內地城市大範圍實施「封閉式管理」而倍受
挑戰。以去年「雙１１」為例，欠發達地區消費者貢獻總交易額達５４％，而全國物流運力至今
僅恢復約兩成（國家郵政局要求本月中旬恢復到四成以上），勢添網購阻滯。

＊生產出行人氣急降，線上平台粉絲多＊

　　荷蘭導航公司ＴｏｍＴｏｍ反映實時交通路況的數據顯示，過去４８小時，北京、上海、廣
州、深圳４大內地核心城市的交通擁堵水平分別較平均值低２４％、２８％、４１％、
３５％；而肺炎爆發源頭地武漢，道路幾乎沒有任何阻塞。
　　另據大摩追蹤的反映空氣汙染ＰＭ２﹒５指數，從北京上海到廣州成都，污染僅為歷史平均
水平的２０－５０％；該行解釋，此可能意味這些城市內部或附近的人類活動，如交通和工業生
產比其潛在能力低５０－８０％。見微知著，內地首季ＧＤＰ增速跌幅或超過ＳＡＲＳ時的２個
百分點。
　　不過，阿里的智能移動辦公平台釘釘（ＤｉｎｇＴａｌｋ）上周就躍升至
Ａｐｐｌｅ　Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ下載榜首，首次超越微信。數據顯示，本周一，內地約
３００個城市的５０００萬學生使用了其在線教室功能……正是有危亦有機。

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