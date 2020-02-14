【武漢肺炎】澳門澄清供應市民的口罩經嚴格檢查，未發現有蝨

《經濟通通訊社１４日專訊》針對網上有傳言指，澳門政府提供的產自印尼的口罩有很多蝨

，致使衛生局協議藥房要拆盒放入保鮮袋才能出售，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心澄清，

當局並沒有入口該牌子口罩，而供應給市民的口罩是分拆為每袋１０個口罩獨立包裝，並非整盒

出售，且供應給市民的口罩均有嚴格檢查，符合防護規格和衛生標準，請市民放心使用。

應變協調中心呼籲市民切勿相信及轉發未經證實的消息，以免造成不必要恐慌。（ｃｌ）

