阿里巴巴（０９９８８）第三季度賺５２３億人幣按年升逾５８％

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布，截至去年１２月３１日止第三

季度歸屬於普通股股東的淨利潤５２３﹒０９億元（人民幣．下同），按年升約５８﹒２６％，

每股純利２﹒４８元；而首３個季度歸屬於普通股股東的淨利潤約１４６１億元，按年升約

１﹒３７倍。

該集團指，第三季度收入１６１４﹒５６億元，按年升約３７﹒６７％，經營利潤漲約

４７﹒６２％至３９５﹒６億元，利息收入和投資淨收益約１７１﹒３６億元，增約

４８﹒２４％，經調整未計利息、稅項、折舊和攤銷前盈利（ＥＢＩＴＤＡ）同比增長３７％至

５５８﹒８億元。

該集團指，內地零售市場年度活躍消費者７﹒１１億名，較截至去年９月３０日止１２個月

期間增加１８００萬名，其中超過６０％的新增年度活躍消費者來自欠發達地區，而於去年１２

月內地零售市場移動月活躍用戶８﹒２４億名，較去年９月增加３９００萬名。該集團指，去年

１２月透過淘寶直播產生的商品交易額（ＧＭＶ）及觀看淘寶直播月活躍用戶數量均同比增長超

過一倍。至於天貓線上實物商品支付ＧＭＶ同比增長 ２４％，主要受惠於快速消費品及消費電

子產品強勁增長。

該集團指，東南亞電商平台Ｌａｚａｄａ第三季度訂單同比增９７％，而雲計算業務單季收

入首次超越１００億元，增長６２％。（ｗｈ）



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