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即市新聞

14/02/2020 07:53

阿里巴巴（０９９８８）第三季度賺５２３億人幣按年升逾５８％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布，截至去年１２月３１日止第三
季度歸屬於普通股股東的淨利潤５２３﹒０９億元（人民幣．下同），按年升約５８﹒２６％，
每股純利２﹒４８元；而首３個季度歸屬於普通股股東的淨利潤約１４６１億元，按年升約
１﹒３７倍。　
　　該集團指，第三季度收入１６１４﹒５６億元，按年升約３７﹒６７％，經營利潤漲約
４７﹒６２％至３９５﹒６億元，利息收入和投資淨收益約１７１﹒３６億元，增約
４８﹒２４％，經調整未計利息、稅項、折舊和攤銷前盈利（ＥＢＩＴＤＡ）同比增長３７％至
５５８﹒８億元。
　　該集團指，內地零售市場年度活躍消費者７﹒１１億名，較截至去年９月３０日止１２個月
期間增加１８００萬名，其中超過６０％的新增年度活躍消費者來自欠發達地區，而於去年１２
月內地零售市場移動月活躍用戶８﹒２４億名，較去年９月增加３９００萬名。該集團指，去年
１２月透過淘寶直播產生的商品交易額（ＧＭＶ）及觀看淘寶直播月活躍用戶數量均同比增長超
過一倍。至於天貓線上實物商品支付ＧＭＶ同比增長　２４％，主要受惠於快速消費品及消費電
子產品強勁增長。　
　　該集團指，東南亞電商平台Ｌａｚａｄａ第三季度訂單同比增９７％，而雲計算業務單季收
入首次超越１００億元，增長６２％。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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