【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４億人幣，買建行騰訊沽港交所贛鋒

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股再破頂，不過湖北省的新冠肺炎新增確診和死亡病例
數激增，港股昨日（１３日）高開１２９點一度高見２７９５３點，但已為全日高位。其後指數
掉頭向下，曾跌１２８點曾低見２７６９５點，全日跌９３點或０﹒３％，收２７７３０點，二
萬八關前遇阻力，內地股市亦終止七連升走勢。
按額度計算，北水全日淨流入３４﹒８億元人民幣，較上日大幅縮水近一半。北水淨買入最
多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）
；淨賣出最多的依次是港交所（００３８８）、贛鋒鋰業（０１７７２）。
主板成交１０５９﹒１９億元較上日減約５﹒６％。其中港股通成交１８４﹒８億元，佔總
成交１７﹒４％。
＊內銀股回吐，北水繼續掃建行＊
內銀股勁升多日後，昨日（１３日）個別出現回吐，建行收報６﹒４４元，軟近１％，不過
仍然無阻北水掃貨的熱情，淨買入９﹒３７億元。
股王騰訊旗下遊戲《王者榮耀》、《和平精英》在春節期間的活躍用戶大幅增加三成，前者
活躍用戶達９５３５萬元左右，後者達７９９４萬。北水繼續熱捧，淨流入近３﹒７２億元。
騰訊收報４１６﹒４元，升１﹒３％。
中芯昨日（１３日）將公布截至２０１９年年底止三個月業績，續前獲追捧，收報
１７﹒２８元，飆 ６﹒５％。北水淨流入逾３﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ９．３７
騰訊控股（００７００） ３．７２
中芯國際（００９８１） ３．３７
中國銀行（０３９８８） ３．２４
農業銀行（０１２８８） ３．２４
小米集團（０１８１０） ３．１４
工商銀行（０１３９８） ２．９５
融創中國（０１９１８） １．２７
淨沽出最多港股：
港交所 （００３８８） －２．３４
贛鋒鋰業（０１７７２） －０．２２
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（ｃａ）