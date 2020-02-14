【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４億人幣，買建行騰訊沽港交所贛鋒

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股再破頂，不過湖北省的新冠肺炎新增確診和死亡病例

數激增，港股昨日（１３日）高開１２９點一度高見２７９５３點，但已為全日高位。其後指數

掉頭向下，曾跌１２８點曾低見２７６９５點，全日跌９３點或０﹒３％，收２７７３０點，二

萬八關前遇阻力，內地股市亦終止七連升走勢。

按額度計算，北水全日淨流入３４﹒８億元人民幣，較上日大幅縮水近一半。北水淨買入最

多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）

；淨賣出最多的依次是港交所（００３８８）、贛鋒鋰業（０１７７２）。

主板成交１０５９﹒１９億元較上日減約５﹒６％。其中港股通成交１８４﹒８億元，佔總

成交１７﹒４％。



＊內銀股回吐，北水繼續掃建行＊



內銀股勁升多日後，昨日（１３日）個別出現回吐，建行收報６﹒４４元，軟近１％，不過

仍然無阻北水掃貨的熱情，淨買入９﹒３７億元。

股王騰訊旗下遊戲《王者榮耀》、《和平精英》在春節期間的活躍用戶大幅增加三成，前者

活躍用戶達９５３５萬元左右，後者達７９９４萬。北水繼續熱捧，淨流入近３﹒７２億元。

騰訊收報４１６﹒４元，升１﹒３％。

中芯昨日（１３日）將公布截至２０１９年年底止三個月業績，續前獲追捧，收報

１７﹒２８元，飆 ６﹒５％。北水淨流入逾３﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ９．３７

騰訊控股（００７００） ３．７２

中芯國際（００９８１） ３．３７

中國銀行（０３９８８） ３．２４

農業銀行（０１２８８） ３．２４

小米集團（０１８１０） ３．１４

工商銀行（０１３９８） ２．９５

融創中國（０１９１８） １．２７



淨沽出最多港股：

港交所 （００３８８） －２．３４

贛鋒鋰業（０１７７２） －０．２２

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（ｃａ）

