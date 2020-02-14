《日入而息》港防疫抗疫基金涉２５０億，傳人行放寬資金流向樓市

《今天重點》﹡政府防疫抗疫基金措施涉２５０億，低收入家庭派五千；林鄭指將盡力盡快

安排湖北省及鑽石公主號港人回港

﹡衛生署表示今日新增確診個案３宗，累計５６宗；康美樓相關單位完成消毒

及檢查喉管

﹡港交所（００３８８）李小加稱金融市場韌性很強，在疫情下仍運作順利；

傳阿里巴巴被排除在港股通之外，李小加稱好的事情應該要發生

﹡匯豐一名香港員工親屬確診，員工正接受隔離；匯豐員工因親屬確診受隔

離，正聯絡緊密接觸家屬人員



《即日市況》﹡港股反覆上試二萬八關不果，收２７８１５漲８５點，成交９５８億



《深滬股市》﹡傳人行放寬資金流向樓市，寬鬆利好滬指倒升０﹒４％



《美元匯價》﹡關注英鎊５０天線１﹒３０８０的表現；歐元最新報１﹒０８４３╱４４，

日圓最新報１０９﹒８０╱８３



《公司業績》﹡精雅印刷（０８３９１）九個月虧損擴大至７５９﹒６萬元，不派息

﹡東方證券（０３９５８）去年純利按年升９６％至２４﹒１３億元人民幣

﹡威雅利（００８５４）首三季盈轉虧蝕６０３２﹒４萬元

﹡中州證券（０１３７５）１月份淨利潤按年跌７０﹒３％



《公司資訊》﹡澳達控股（０９９２９）目前短期停工對公司影響不大

﹡小米（０１８１０）高端旗艦手機首發：１分鐘銷售額突破２億元人民幣

﹡外媒表示匯控（００００５）考慮成立「壞帳銀行」及合併投資和商業銀行

團隊

﹡港交所（００３８８）李小加稱金融市場韌性很強，在疫情下仍運作順利；

傳阿里巴巴被排除在港股通之外，李小加稱好的事情應該要發生

﹡恆地（０００１２）２８８８萬元購？魚涌濱海街地舖

﹡華人飲食（０８２７２）上市委員會指公司業務資產不足以營運，最快２５

日停牌

﹡鎳資源國際控股（０２８８９）今日九時起除牌，另集團主席部份資產被凍

結

﹡黃嗣寧獲委任為時代鄰里（０９９２８）首席財務官

﹡杜衛華辭任東方證券（０３９５８）副總裁

﹡寶勝國際（０３８１３）１月綜合經營收益淨額按年升近２５％

﹡優庫資源（０２１１２）遭要求償債２１０２萬元

﹡友佳國際（０２３９８）１月銷售金額約５９７６萬元，按年跌３４％



《國企紅籌》﹡金茂酒店（０６１３９）擬發行８億元人民幣超短期融資券

﹡中廣核新能源（０１８１１）１月發電量按年減少１２﹒２％

﹡南航（０１０５５）１月份旅客周轉量按年跌２﹒４２％

﹡國壽（０２６２８）銀保監准財政部持有集團１０％轉給社保基金

﹡中興（００７６３）擬用非公開發行Ａ股募集資金，置換近５０億元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）ＱＱ緊急擴容，所有群組文件存儲量升級至１０Ｇ

﹡佳兆業（０１６３８）發行４億美元優先票據，年利率６﹒７５％；佳兆業

再發債集資，指為應對疫情增強自身抵禦風險

﹡舜宇（０２３８２）１月手機鏡頭出貨量按年升逾３３％

﹡丘鈦（０１４７８）１月攝像頭模組銷售數量按年升２﹒６％

﹡卡森國際（００４９６）海寧市製造廠今日起恢復生產



《中國要聞》﹡統計局表示去年全國規模以上文化企業營業收入增７％

﹡鐵礦石庫存下降９０萬噸，金岭礦業微跌

﹡傳楊潔篪延至２月底抵日，協調習近平訪日行程

﹡特斯拉北京召回逾３０００輛Ｍｏｄｅｌ Ｘ系列進口汽車

﹡農業部表示力爭２０２５年畜牧業機械化率總體達五成

﹡河北省原副省長李謙涉嫌受賄，最高檢決定逮捕

﹡人行連續第３天停逆回購，全周淨回籠２８００億元；擴大擔保規模，國家

融資擔保基金減半收擔保費

﹡廣電局表示全國電視日均收看用戶量較１２月增近二成四

﹡明晟表示陸股通資格是獲納ＭＳＣＩ中國指數必要條件

﹡上海表示對急需入境外國人將提供口岸簽證辦理便利；上海對所有住宅小區

、出入口設置檢查點，全天候值守；上海首單科技履約貸無還本續貸業務落

地

﹡上海市委常委會議：更精準地實施屬地防控

﹡中證報表示更積極財政舉措醞釀中，可考慮發行特別國債

﹡兩部委表示做好農商互聯完善農產品供應鏈體系

﹡法國不封殺華為，惟優先考慮歐洲５Ｇ設備供應商

﹡美商務部延華為臨時許可４５日，司法部提新刑事指控

﹡華為表示美司法部新訴狀出於競爭原因傷害其聲譽及經營

﹡華為及孟晚舟被美國加控竊取商業秘密等１６項新罪名

﹡分析指人行不細化開發貸比例，能緩和開發商融資壓力；中國今年自巴西進

口大豆料降至多１５％

﹡美國上周對華大豆出口跌至１０個月低，疫情引發擔憂

﹡美國商業游說組織料中國將遵守首階段協議採購承諾

﹡銀保監表對湖北等小微企業可以適當再下調貸款利率；允許銀行進一步提高

不良貸款容忍度

﹡上交所表示本次港股通標的證券無需調整

﹡外交部敦促美方立即停止對中國特定企業的無理打壓

﹡外匯局表示去年全年服貿逆差２６１４億美元；去年經常帳戶順差與ＧＤＰ

之比升至１﹒２％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１８１５﹒７點



《其他消息》﹡屋宇署表示上月批出１７份建築圖則，涉８項商住項目

﹡劉江華今晤區議會主席，討論會議安排

﹡譚耀宗稱未接獲兩會延期通知，不認為張曉明被降級

﹡金管局表示外匯基金上月境外資產增加２４９億元；１月份收到１６０宗有

關銀行的投訴

﹡瑞興全球財富管理公司遭證監會譴責及罰款１５０萬元

﹡「疫市」生意難捱，地產界銀行界齊出手解困

﹡深股通額度全日用３４﹒２億元；滬股通額度全日用３５﹒９億元，陸股通

淨流入逾４３億

﹡屯馬線一期今日通車，來往大圍至鑽石山車程縮短

﹡彩虹站有冷卻塔樣本含過高退伍軍人桿菌濃度，港鐵停用清洗

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１４％，但港島豪宅價率先下跌

﹡ＨＫＴＶｍａｌｌ與連鎖零售商合作，訂單自取網絡增至１００個



《武漢肺炎》﹡全國累計確診近６﹒５萬宗，湖北新增４８２３宗

﹡衛健委表示全國累計確診６３８５１宗，湖北省核減千宗；確診病例數上升

不代表疫情發展發生重大變化；設臨床診斷病例有助提高救治成功率；截至

周二報告醫務人員確診１７１６例６人死

﹡廣州表示湖北新抵穗人員一律集中隔離；廣東新增確診病例２０例，深圳增

９例

﹡衛生署表示今日新增確診個案３宗，累計５６宗；康美樓相關單位完成消毒

及檢查喉管

﹡新任湖北省委書記應勇稱疫情形勢依然嚴峻要遏制蔓延

﹡湖北黃岡升級管控：小區全封閉，生活必需品統一配送

﹡ＩＭＦ表示未知疫情對中國經濟影響，但中長期具韌性

﹡上海半日無新增新冠肺炎確診病例，另有１７４例排查

﹡工總歡迎銀行業推支援中小企措施，冀預算案更多舉措

﹡中國化學打不可抗力牌，子公司難履行巴國公司合同

﹡天津人大通過禁止食用野生動物，違規最高罰價值十倍

﹡立法會取消下周三例會，同日開會讓議員質詢疫情

﹡共同社表示中國考慮將人大會議延至３月底或之後舉行

﹡屈臣氏３萬口罩名額已滿，輪候人數最多１４９萬人

﹡國際民航組織表示全球航企首季收入料少最多５０億美元

﹡富邦銀行因應疫情調整分行營業時間

﹡登輝控股（０１６９２）惠州工廠恢復營運

﹡稅局繼續暫停服務，交稅限期順延至２月２４日

﹡匯豐下調中國首季ＧＤＰ預估至４﹒１％全年５﹒３％；匯豐一名香港員工

親屬確診，員工正接受隔離；匯豐員工因親屬確診受隔離，正聯絡緊密接觸

家屬人員

﹡蔚來汽車低處未算低，據報上月工資未如期發放

﹡蘇伊士型油輪運送石油的目的地從天津改為南韓

﹡蘋果今日恢復北京部分門店營業，時間將縮短

﹡鑽石公主號年老乘客今日或可上岸隔離；消息指港府或以包機等方式接載鑽

石公主號港人回港

﹡中手游（００３０２）再向湖北捐款１０８萬元人民幣

﹡澳門決定下周一起恢復公共部門對外基本服務

﹡渣打推出額外措施以協助本地企業；澳門澄清供應市民的口罩經嚴格檢查，

未發現有蝨

﹡賽馬會向醫管局及基層家庭捐出３３萬個口罩

﹡旅發局表示１月份訪港旅客按年大跌五成

﹡傳口罩郵遞受阻，政府重申無到港貨物被海關積壓

﹡運輸署牌照事務處繼續為市民提供有限度服務

﹡商務部表示會同相關部門投放１﹒４萬噸中央儲備豬肉

﹡泛亞國際（０６１２８）自新年假起已暫停中國若干業務營運

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