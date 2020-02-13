《再戰明天》歐元區公布季度ＧＤＰ，美公布密歇根大學消費信心指

《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日）歐元區公布第四季國內生產總值（ＧＤＰ），

美國公布密歇根大學消費者信心指。



＊紐約聯儲總裁威廉姆斯出席活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間，明早６：３０ａｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯出席紐約銀

行家協會主辦的活動。

明晚６：００ｐｍ，日本央行副總裁雨宮正佳在東京證券交易所（ＴＳＥ）舉辦的研討會上

講話。



＊美國公布密歇根大學消費者信心指＊



在數據方面，明晚６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料

由０﹒２％跌至０﹒１％；年率料由１﹒２％下滑至１％。

９：３０ｐｍ，美國公布１月出口物價和進口物價。美國１月零售銷售月率料維持於

０﹒３％。１０：００ｐｍ，加拿大公布１月成屋銷售，月率跌幅料由０﹒９％收窄至０﹒１％

。１０：１５ｐｍ，美國公布工業生產和產能利用率。１１：００ｐｍ，美國公布１２月企業存

貨，料由下滑０﹒２％回升上０﹒１％。２月密歇根大學消費者信心指數料由９９﹒８下滑至

９９﹒４。



＊福田實業開股東特別大會。＊



在本港，明日公布業績的公司有：朸濬國際（０１３５５）、中煙香港（０６０５５）、新

華匯富金融（００１８８）。

福田實業（００４２０）開股東特別大會。（ｈｏ）

