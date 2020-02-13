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即市新聞

13/02/2020 19:20

《再戰明天》歐元區公布季度ＧＤＰ，美公布密歇根大學消費信心指

　　《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日）歐元區公布第四季國內生產總值（ＧＤＰ），
美國公布密歇根大學消費者信心指。

＊紐約聯儲總裁威廉姆斯出席活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間，明早６：３０ａｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯出席紐約銀
行家協會主辦的活動。
　　明晚６：００ｐｍ，日本央行副總裁雨宮正佳在東京證券交易所（ＴＳＥ）舉辦的研討會上
講話。

＊美國公布密歇根大學消費者信心指＊

　　在數據方面，明晚６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料
由０﹒２％跌至０﹒１％；年率料由１﹒２％下滑至１％。
　　９：３０ｐｍ，美國公布１月出口物價和進口物價。美國１月零售銷售月率料維持於
０﹒３％。１０：００ｐｍ，加拿大公布１月成屋銷售，月率跌幅料由０﹒９％收窄至０﹒１％
。１０：１５ｐｍ，美國公布工業生產和產能利用率。１１：００ｐｍ，美國公布１２月企業存
貨，料由下滑０﹒２％回升上０﹒１％。２月密歇根大學消費者信心指數料由９９﹒８下滑至
９９﹒４。

＊福田實業開股東特別大會。＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：朸濬國際（０１３５５）、中煙香港（０６０５５）、新
華匯富金融（００１８８）。
　　　福田實業（００４２０）開股東特別大會。（ｈｏ）

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