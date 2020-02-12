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即市新聞

12/02/2020 13:37

《真知灼見－溫灼培》減息機會降，紐元反彈

　　《真知灼見》於今晨（１３日）議息會後，新西蘭央行如預期維持所有貨幣政策不變，息率
保持於１厘水平。在其聲明中，央行指暫無減息壓力，但就揚言如新冠狀病毒對經濟構成威脅，
不能排除減息可能。不過，該行亦揚言在可見將來仍會維持低息政策。而據新西蘭利率期貨價格
變化顯示，市場估計就是到了今年底，新西蘭央行減息機會也只有３５％，顯示今年減息機會微


＊市場料年底減息機會只有３５％＊

　　受惠於當地政府去年１２月中推出的一個總值１２０億新西蘭元基建刺激經濟方案，是過去
２０年來最大金額水平，市場一直認為這將大大降低新西蘭央行日後減息壓力。不過，由於新西
蘭經濟除了深受中國影響，亦受鄰國澳洲左右。所以如澳洲減息，為免新西蘭元匯率過高損害其
出口競爭力，其也不得不減。但自上周澳央行於議息會上表明再無減息意向，這正解釋了今天新
西蘭央行為何作出同樣決定。

＊紐元６５﹒５０美仙有龐大阻力＊

　　論經濟，新西蘭經濟並不弱。其第四季失業率只有４％水平，是自２００８年以來最低。反
觀第四季年通脹率則為１﹒９％，接近新西蘭央行制定的１％至３％通脹目標的中位數。當然，
上述數字只反映去年第四季經濟狀況，未能有效反映新冠狀病毒對當地經濟帶來影響。但假如疫
情不會維持太久，以中美貿易今年有望進入蜜月期，新西蘭元今年料可有望看高一線。技術上料
新西蘭元較大支持於６３﹒５０美仙。惟現時肆虐全球的疫情一日未能受控，料新西蘭元於
６５﹒５０美仙也會遇上龐大阻力。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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