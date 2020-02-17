《牛熊志選－陳其志》資金留意業績股，部署阿里購╱牛好倉

《牛熊志選》恆指上周進一步回升，已完全回補了新年後回來的巨型下跌裂口，一度升至

２８０００點附近，短線料較大機會在２７０００點至２８０００點之間先行整固。恆指牛熊證

資金流情況，截至周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３８００萬港元資金淨流出套現，

反觀恆指熊證則累計約１﹒５９億港元資金淨流入，顯示有資金部署淡倉。街貨分布方面，截至

周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７０００點至２７０９９點之間，累計相當約６５６張期指

合約；熊證街貨主要在收回價２７９００點至２７９９９點之間累計了相當約１２７４張期指合

約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下跌１﹒５個波幅點至１６﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌

１﹒５個波幅點至１７﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下跌０﹒１個波幅點至２２﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至

２２﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至２４﹒５％；中油

（００８５７）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至２５﹒５％；海油（００８８３）的引伸波幅

下跌２﹒６個波幅點至２７﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至

１８﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至２３﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下跌１﹒５個波幅點至１９％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌

１﹒２個波幅點至２０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至２０﹒４％。

輪證看多資金流方面，截至周四前一周，阿里的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒６２億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認購證為行使

價約２５０元至２６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９倍；牛證方面，資金留意收回價

２００元至２０７元之間的條款，收回距離約４％至８％，槓桿約１１倍至１６倍。另外，小米

相關認購證期內錄得約５５４０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１４元至１５元之間的中

長期及長期價外條款，實際槓桿約４倍至５倍。

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約６３５０萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３７５元附近的中期價外條款，實際槓桿約

８倍至９倍；熊證方面，資金主要留意收回價４２５元至４３５元附近的條款，收回距離約２％

至５％，槓桿約１８倍至３０倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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