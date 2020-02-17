《一周攻略－周進略》市況波動未已，宜降槓桿倉位

《一周攻略》上周本欄說，大幅反彈不意外，留意事態仍演變，事實正是如此。一如當日分

析，面對突如其來的壞消息，金融市場消化這些隨機震盪，效率非常高，馬上有反應，有時候甚

至是過度反應，是故由１月份至今，最初新聞曝光，到成為新聞熱話，繼而成為全球焦點，只不

過短短一周左右，股市急速回落，連最強勢的美股亦不例外。



＊先走為敬者倒是升市賺錢人＊



當然，同樣在分析中指出的是，這一段急跌，不多不少，與早前大市的持續升勢有關，大家

絕對有誘因，先走為敬，鎖定利潤為上，沽之而後快，所以沽下去的一刻，必然是急勁，當中有

人是恐慌，但更多是順勢而為，寧願回頭再修正看法不遲。

正是如此，反映美股標普後市波動幅度的ＶＩＸ，先來幾天的急升，但隨後無以為繼，便是

回落多日，如果由踏入２月份去計，更是跌不少。由此可見，時機掌握有一定的法門，但知易行

難，因為兵荒馬亂之際，有多少人可以有平常心？通常，是之前升市時賺到錢的，否則，跌市剛

來，之前捱打的空軍，隨時急急忙忙平倉，平白錯過急勁的跌勢。



＊危機非末日，仍待疫情發展＊



無論如何，正如之前分析道，如今只是疫情第一波，各方努力只是爭取時間，希望在真的有

解決方法，例如可靠的疫苗研究成功，臨床測試成功，到大規模生產，到分配到大眾手上，可有

相當一段日子，當中過程，未必可以快得來，而疫情可能出現第二波的爆發，屆時投資者的評估

，又可能比如今看來已經較壞打算，來得再差一點也說不定。

目前看來，投資者在最不明朗一刻，已經用腳投票，要走的都是缺乏信心的，但說起來，全

球投資者在過去二十多年，由９１１與科網爆破，到後來次按與金融海嘯，到歐債危機與內地Ａ

股由升轉跌市，到如今，當中危機幾年便有一次，有了經驗，知道不是世界末日，真的要跌至重

大位置，例如上次提及港股重大支持位恆指二萬五，相信不是馬上見到的事。



＊撈底博反彈者不宜掉以輕心＊



相反，很多人知道有危有機，寧願撈底博反彈。不過，誠如上周所言，要小心留意近期由疫

情引發需求面突增的，包括消費必需品板塊，當中高追風險非輕，剛過去一周，不少在技術走勢

圖上造出急升而後大幅回吐，正是如此現象的體現。

事態仍在發展中，連美聯儲以至歐央行等，無不小心翼翼，留意箇中風險，投資者更不宜掉

以輕心，以大市之前急跌後出現的急速反彈，作為整個波動已經完結的證據。事實上，基本面已

經改變了，如今較悲觀的人走了，但最終仍可拖拉好一段日子，指數和股價的波動未完，來來回

回雖仍在數千點恆指內，既未見二萬五，亦未見三萬甚至二萬九，但過程不無驚險，投資者宜降

低槓桿，短線操作部分亦應嚴格執行風險管理的紀律。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

