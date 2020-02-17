【企業盈喜】中國醫療網絡１８個月或溢利最多１３００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國醫療網絡（００３８３）根據對未經審核綜合管理帳目的

初步審閱，預期截至去年１２月底止１８個月，虧損大幅減少或錄股東應佔溢利介乎約１００萬

元至１３００萬元，而２０１８年同期的財政年度（十二個月）則錄虧損約１﹒３７億元。

業績轉佳，主要受惠整體稅項撥回、來自醫療分部的醫院費用及收費增加、放債業務之利息

收入增加，及持作買賣之投資公平值變動錄得收益。

相關業績預期下月底前公布。（ｎｓ）

