《經濟通通訊社１７日專訊》中國醫療網絡（００３８３）根據對未經審核綜合管理帳目的
初步審閱，預期截至去年１２月底止１８個月，虧損大幅減少或錄股東應佔溢利介乎約１００萬
元至１３００萬元，而２０１８年同期的財政年度（十二個月）則錄虧損約１﹒３７億元。
業績轉佳，主要受惠整體稅項撥回、來自醫療分部的醫院費用及收費增加、放債業務之利息
收入增加，及持作買賣之投資公平值變動錄得收益。
相關業績預期下月底前公布。（ｎｓ）
17/02/2020 09:14
【企業盈喜】中國醫療網絡１８個月或溢利最多１３００萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》中國醫療網絡（００３８３）根據對未經審核綜合管理帳目的
初步審閱，預期截至去年１２月底止１８個月，虧損大幅減少或錄股東應佔溢利介乎約１００萬
元至１３００萬元，而２０１８年同期的財政年度（十二個月）則錄虧損約１﹒３７億元。
業績轉佳，主要受惠整體稅項撥回、來自醫療分部的醫院費用及收費增加、放債業務之利息
收入增加，及持作買賣之投資公平值變動錄得收益。
相關業績預期下月底前公布。（ｎｓ）
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