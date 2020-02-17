《盤後部署》等待本周四ＬＰＲ報價，港股料２８０００關窄幅上落

《經濟通通訊社１７日專訊》中國新型肺炎疫情仍在延續，全國確診人數突破七萬人，但確

診人數在逐漸減少，港股今日低開輕微４８點報２７７６６點，為全日最低位。其後人行公告稱

，為對沖央行逆回購到期等因素的影響，開展了２０００億元人幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作

和１０００億元人幣７天期逆回購操作，並下調１年期ＭＬＦ利率至３﹒１５％。港股隨即急彈

，最高飆２３９點報２８０５５點，突破二萬八關口。港股之後主要在關口位上下爭持，最終收

報２７９５９點，升１４４點或升０﹒５２％，主板成交９５６﹒０４億元減少０﹒２％。國企

指數報１０９５７點，升９４點或升０﹒８７％。

人行進行ＭＬＦ操作，Ａ股兩市造好。上證綜合指數報２９８３點，升６６點或升

２﹒２８％。深證成份指數報１１２４１點，升３２５點或升２﹒９８％。兩市合計成交

９３７２﹒０３億元人民幣增加１５﹒３％。



＊ＭＬＦ息下調後，ＬＰＲ料將跟隨＊



人行宣布將１年期ＭＬＦ利率較之前下調１０個基點至３﹒１５％，以維護銀行體系流動性

合理充裕。自新型肺炎爆發至今，中國政府已先後出台多項貨幣及財政政策穩定經濟，本次下調

利率更釋出流動性提振市場信心。因疫情不少中國企業受到重大的影響，市場料人行為減少企業

與個人貸款成本，本周四（２０日）下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）的機率高。此外，ＭＬＦ

利率是決定ＬＰＲ利率重要因子之一。但目前，市場普偏認為本周四ＬＰＲ也將進跟下調約５個

基點，因若下修幅度過大恐會傷害銀行業。

但有業內人士指，雖本次ＭＬＦ操作規模不及預期，但此前經過人行前期的大量放水，市場

的流動性已很足夠。另外，隨著新型肺炎疫情的延續，實體經濟已受到重挫。分析人士稱，疫情

持續改善後，穩增長政策仍會繼續發力，降成本方面ＭＬＦ操作利率和ＬＰＲ報價仍有進一步下

調空間。因此，寬鬆的貨幣政策將會持續一段長的時間。



＊港股２７６８０╱２８１００上落＊



新型肺炎疫情似見緩和，本日人行再如市場預期下調１年期ＭＬＦ利率，港股早段輕微低開

後，隨即掉頭向上，一度突破兩萬八大關。惟兩萬八處阻力仍大，港股現時還不能企穩關口之上

。相信本周的重點仍在周四的ＬＰＲ報價，市場認為會隨ＭＬＦ下調，至於下調幅度仍有待公布

。因此，在周四之前，若疫情方面沒再出大消息，港股走勢將以窄幅上落為主，料短線於五十天

線（約２７６８０）見支持，阻力位為２８１００點。此外，今日為華盛頓誕辰美股休市，但在

休市前公布的美國經濟數據喜憂參半，美國１月工業產出及製造業產出均出現下滑。另一方面，

更傳特朗普政府正在考慮激勵美國人積極投資股市，作為競選連任的一部分。相信假後復市美股

會有一定波動，屆時亦將會對港股走勢產生一定影響。（ｆｚ）

