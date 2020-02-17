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17/02/2020 08:38

【貿易休戰】傳美國考慮向中國停售通用電氣飛機引擎

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士報道指，美國正考慮禁止通用電氣繼續
向中國出售飛機引擎，
　　消息指，今次將涉及一款用於大型商用客機Ｃ９１９的引擎，預計將於本周四（２０日）的
跨部門會議，以及下周五（２８日）的內閣成員會議上，討論禁令及其他限制輸出技術問題。
　　消息又指，美國亦擔心如果採取措施，中國可以會透過向空中巴士訂購更多飛機進行報復，
令波音再受重創。（ａｌ）

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