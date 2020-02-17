《台股攻略－馮偉明》疫情未樂觀，台股跌５２點

《台股攻略》因新型肺炎疫情仍然持續，令投資氣氛轉冷，台股今日開市下挫，跌穿

１１８００點大關，加權指數終場收１１７６３點，跌５２點，成交金額為新台幣１１２１億元

。

由於主要電子成分股整固，股王大立光尾市上揚收新台幣４８４５元，微升０﹒５２％，晶

圓代工龍頭台積電收新台幣３３１﹒５元，跌１﹒０４％；鴻海收新台幣８３﹒９元，跌

１﹒１８％；日月光投控收新台幣７６﹒７元，微跌０﹒９％；而聯發科則收新台幣３９８元，

跌１﹒８５％。金融股個別發展，國泰金收新台幣４１﹒４元，微跌０﹒６％；富邦金收新台幣

４５﹒９５元，微跌０﹒４３％；中信金收新台幣２２﹒９５元，微升０﹒６６％。受到疫情影

響，資金再度追捧防疫概念股，相關股如毛寶、高端疫苗及康那香等升幅超過３％；此外，電商

概念股亦有受惠，創業家及富邦媒升至漲停，網家及宅配通亦有超過５％的升幅。另外，遊戲概

念股亦走高。

台股後市走勢在很大程度上受新型肺炎疫情發展左右，內地工廠復工率及工作情況將對企業

營利有直接影響，市場將持續關注。暫時１１６００點有支持。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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