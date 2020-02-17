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即市新聞

17/02/2020 17:26

《台股攻略－馮偉明》疫情未樂觀，台股跌５２點

　　《台股攻略》因新型肺炎疫情仍然持續，令投資氣氛轉冷，台股今日開市下挫，跌穿
１１８００點大關，加權指數終場收１１７６３點，跌５２點，成交金額為新台幣１１２１億元

　　由於主要電子成分股整固，股王大立光尾市上揚收新台幣４８４５元，微升０﹒５２％，晶
圓代工龍頭台積電收新台幣３３１﹒５元，跌１﹒０４％；鴻海收新台幣８３﹒９元，跌
１﹒１８％；日月光投控收新台幣７６﹒７元，微跌０﹒９％；而聯發科則收新台幣３９８元，
跌１﹒８５％。金融股個別發展，國泰金收新台幣４１﹒４元，微跌０﹒６％；富邦金收新台幣
４５﹒９５元，微跌０﹒４３％；中信金收新台幣２２﹒９５元，微升０﹒６６％。受到疫情影
響，資金再度追捧防疫概念股，相關股如毛寶、高端疫苗及康那香等升幅超過３％；此外，電商
概念股亦有受惠，創業家及富邦媒升至漲停，網家及宅配通亦有超過５％的升幅。另外，遊戲概
念股亦走高。
　　台股後市走勢在很大程度上受新型肺炎疫情發展左右，內地工廠復工率及工作情況將對企業
營利有直接影響，市場將持續關注。暫時１１６００點有支持。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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