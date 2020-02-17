《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨如期迫近２７９９４

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

資訊科技業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為

藥明生物（０２２６９）、騰訊（００７００）與阿里健康（００２４１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選豐盛控股（００６０７）、華潤電力（００８３６）與百威亞太（０１８７６）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、地產建築業與原材料業。此

外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藥明生物、閱文集團

（００７７２）與香港電訊（０６８２３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。

至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選華潤電力、郵儲銀行

（０１６５８）與粵海投資（００２７０）。

恆指期貨升上２７９７６，再創反彈浪新高，並迫近重要關口２７９９４，筆者算是有所交

待。價位於本周初能否成功上企２７９９４，甚具關鍵；好友須於小時圖形勢轉淡前，發力再攻

，迫使淡友知難而退。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博： ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

