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即市新聞

17/02/2020 10:38

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨如期迫近２７９９４

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
資訊科技業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為
藥明生物（０２２６９）、騰訊（００７００）與阿里健康（００２４１），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選豐盛控股（００６０７）、華潤電力（００８３６）與百威亞太（０１８７６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、地產建築業與原材料業。此
外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藥明生物、閱文集團
（００７７２）與香港電訊（０６８２３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。
至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選華潤電力、郵儲銀行
（０１６５８）與粵海投資（００２７０）。
　　恆指期貨升上２７９７６，再創反彈浪新高，並迫近重要關口２７９９４，筆者算是有所交
待。價位於本周初能否成功上企２７９９４，甚具關鍵；好友須於小時圖形勢轉淡前，發力再攻
，迫使淡友知難而退。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：　ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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