港股升破二萬八，現報２８０１０點漲１９４點

《經濟通通訊社１７日專訊》亞洲股市今早回吐，加上內地確診人數突破七萬人，但受內地

Ａ股表現造好，港股一同攀升，消息指內地央行下調１年期ＭＬＦ利率至３﹒１５％，帶動恆指

今早呈低開高走格局，盤中更一度突破二萬八關口，高見２８０１８點，重磅股中移動（００９

４１）及友邦（１２９９）升逾１％，領漲大市氣氛，而匯控（００００５）明日公布業績及削

減開支措施，股份輕微下挫。

重磅股方面，匯豐控股跌０﹒０８％，報５９﹒６元；港交所（００３８８）升

０﹒５９％，報２７１﹒２元；騰訊控股（００７００）升０﹒９６％，報４１９元；中移動

（００９４１）升１﹒２３％，報６５﹒９元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２４％，報

８１﹒６５元。

現時，恆生指數報２８０１０點，升１９４點或升０﹒７０％，主板成交１５９﹒１２億元

。國企指數報１０９４３點，升７９點或升０﹒７４％。

上證綜合指數報２９４４點，升２７點或升０﹒９３％，成交８５４﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１１０４８點，升１３１點點或升１﹒２１％，成交１２９５﹒２１億元人

民幣。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １４﹒８４元 升２﹒４９％

中國旺旺（００１５１） ６﹒４７元 升２﹒３７％

瑞聲科技（０２０１８） ５８﹒６０元 升２﹒００％

石藥集團（０１０９３） １９﹒４２元 升２﹒１０％

中石化 （００３８６） ４﹒２７元 升１﹒４３％

中國人壽（０２６２８） １９﹒６０元 升１﹒６６％

萬洲國際（００２８８） ８﹒３４元 升１﹒４６％

舜宇光學（０２３８２） １３２﹒１０元 升１﹒３８％

中信股份（００２６７） ９﹒５１元 升１﹒２８％

友邦保險（０１２９９） ８１﹒６５元 升１﹒２４％

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（ｕｌ）

