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即市新聞

17/02/2020 09:53

港股升破二萬八，現報２８０１０點漲１９４點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》亞洲股市今早回吐，加上內地確診人數突破七萬人，但受內地
Ａ股表現造好，港股一同攀升，消息指內地央行下調１年期ＭＬＦ利率至３﹒１５％，帶動恆指
今早呈低開高走格局，盤中更一度突破二萬八關口，高見２８０１８點，重磅股中移動（００９
４１）及友邦（１２９９）升逾１％，領漲大市氣氛，而匯控（００００５）明日公布業績及削
減開支措施，股份輕微下挫。
　　重磅股方面，匯豐控股跌０﹒０８％，報５９﹒６元；港交所（００３８８）升
０﹒５９％，報２７１﹒２元；騰訊控股（００７００）升０﹒９６％，報４１９元；中移動
（００９４１）升１﹒２３％，報６５﹒９元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２４％，報
８１﹒６５元。
　　現時，恆生指數報２８０１０點，升１９４點或升０﹒７０％，主板成交１５９﹒１２億元
。國企指數報１０９４３點，升７９點或升０﹒７４％。
　　上證綜合指數報２９４４點，升２７點或升０﹒９３％，成交８５４﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０４８點，升１３１點點或升１﹒２１％，成交１２９５﹒２１億元人
民幣。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒８４元　　　升２﹒４９％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒４７元　　　升２﹒３７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５８﹒６０元　　　升２﹒００％
　　石藥集團（０１０９３）　　１９﹒４２元　　　升２﹒１０％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒２７元　　　升１﹒４３％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒６０元　　　升１﹒６６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒３４元　　　升１﹒４６％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３２﹒１０元　　　升１﹒３８％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒５１元　　　升１﹒２８％
　　友邦保險（０１２９９）　　８１﹒６５元　　　升１﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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