《談國論企－黎偉成》香港抗疫滯後乏針對性似帶歧視

《談國論企》新型冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９在大江南北肆虐多時，中國政府相當積極

主動和有力的及時制定許許多多抗疫政策及措施，近期更開始復工復產，力圖抗疫加復產兩條腿

走路地把所受的疫情負面影響減至最低。但香港特區政府處理相關問題顯得滯後，虛弱、虛弱和

甚至帶有歧視性之嫌，須認認真真嚴嚴肅肅地全面、實際、長遠地就外、內之況，有效地定策力

行，緩解積累久矣的民怨與恐情。



＊全港人與企皆受肺疫威脅須全面普及以援＊



我在《談國論企》一直論國情、商情，少談香港，但際此新型冠狀肺炎疫症由武漢至全國，

甚至港、澳及世界多個地方肆虐，各地政府無疑都嚴陣以待，採取多種多樣的政策和相關措施手

抗疫，不得不談，特別是香港特別行政區政府（港府．下同）之所為和效應。惹人討議的其中一

個舉措，是港府在２０２０年２月１４日公布的２５０億元防疫基金，就有相當不少值得商榷之

處，特別是（Ａ）在政策所定基調和相關對象，只局限於官員坐在辦公室「設想」出來的界別和

員工，低收入家庭等等，居然完完全全「想不到」此一疫症對人、地域可以是無遠弗屆的，也就

是說，全香港市民沒有人是可以置身事外，因（１）有很不少人員已被公司要求放無薪假期、減

工資，甚至給裁掉，馬上會出現有人收入頓減，無錢供樓、生活拮据，以至失業，生計瞬即遇巨

困。

更是重要的，是（２）無論甚麼行業、公司企業經營生態，都會在社會消費活動明顯減少而

受到不同程度的壓力和衝擊，業務一旦不斷回落、萎縮，會使業績下降，可能陷虧損之困，也就

是我所力指的的無遠弗屆即無人可避、無企可免之因。

但一眾港府官員還是高高在上的坐在舒舒服服的辦公室內，妄自想象，反觀澳門特區全民全

企一眾同仁全面抗疫的施政，贏得境內外民心，而中央亦多番嘉許澳府的回歸後多年的政經施政

，由是可見一斑。

港人面對人人受威脅，人人可能隨時「中招」，人人受損，緣何港府還是自我設想的有選擇

性的「扶持」？未受扶持的港人，仍然受威脅、隨時「中招」、受損，沒有受到歧視或不公平的

感覺，誰相信？我是納稅人，更是在疫症肆虐底下無奈被中止合約的６８歲長者，有口罩賣，卻

在無收入底下搶超貴口罩，凡此，開心嗎？

更重要的，是（Ｂ）香港現時所面對的是新型冠狀肺炎疫症的重大壓力，卻在醫療、醫護的

最首要的抗疫事項上，一籌莫展、一事無成。先不要說醫療、醫護，就看港人自護的口罩，港府

居然在各地搶購底下還是貿貿然維持「招標」之舉，醫管局遲遲「點算」才「發覺」原來醫護人

員的防護設備存量，結果不是一直誓言旦旦強調所「估計」的三個月，居然是僅僅一個月，我問

：此疫可以在一個月滅之哉嗎？港府可以購入防疫裝備，應付在一個月之後之用嗎？



＊危患當前要嚴打策動醫護罷工者保全局＊



還有（Ｃ）港府在抗疫的政策，居然不包括在香港以外的港人，此說非虛乃因有不少港人在

高危的武漢和河北省，受困於引人以憂的豪華郵輪，要遲遲才似乎有望受到港府的「支援」而又

無指定期限的安排回港，他們都是支付爾等「公務員」的納稅人呀！

合情合理之不滿「閒話」休過，我還是以積極態度對代而作出的建議：（一）抗疫「政策」

廣受劣評，其中重要原因為檢疫中心之設，「考慮」放於民居附近甚至旅遊迪士尼樂園停車場附

近的一幅４公頃政府土地，為甚麼不考慮芝麻灣、喜靈洲等地，只要弄好設施，改個「美麗」的

稱呼，對不？

（二）把２５０億元的防疫抗疫基金，乾乾脆脆的用於不計價的，搶購所有可以搶購的保護

醫護人員的物資、醫療設備、藥物，讓醫護安心工作。

重要的是（三）以緊急法完完全全打壓所謂「醫護組織」的「罷工」、「怠工」劣質行為，

檢控、定罪，還有是依法追討相關者之賠償。張建忠呢？在政府長期任職勞工局局長，不是在勞

資問題有很大「專長」嗎？他跑到哪裏Ｗｈｅｒｅ ｗｅｒｅ ｙｏｕ？等攞長糧？我之見為港

府要嚴加依法打壓劣質「醫護組織」和其他者。政棍放下劣見，始可使嚴重疫情有望在同舟共濟

基礎底下應對，要嚴正指出者，為（四）港府的「抗疫政策」，要全民的無選擇性的思維評估、

定策和施政，就因此疫甚惡和無選擇性，絕非有主觀劣質的選擇性甚至歧視性對代，澳門特區政

府之法，可以參考。

更重要的是（五）懇請中央促港府與「泛民」溝通，須全面壓倒在港的以美資為主的「反動

」惡勢力，才可以做到一貫統戰的政策之標。此路漫長，卻不能不為之也！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

