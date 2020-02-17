《異動股》習近平強調穩定汽車等消費抗疫，車股造好，廣汽漲半成

《經濟通通訊社１７日專訊》廣汽集團（０２２３８）現價升４﹒８８％，報９﹒０３元，

盤中高見９﹒１７元，破五十天線（約９﹒０９５元）；成交約１７３１萬股，涉資１﹒５４億

元。

Ａ股（滬：６０１２３８）現價１０﹒７４元人民幣，升０﹒４２元人民幣，或升

４﹒０７％，成交１﹒０２億元人民幣，涉及９５８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

３２﹒２５％。

國家主席習近平近日（１６日）在重要文章《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病

毒肺炎疫情工作時的講話》指出，著力穩定居民消費，強調要積極穩定汽車等傳統大宗消費，鼓

勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關產品消費，以對沖疫情對經濟造成的影

響。

其他汽車股亦普遍向上，長城汽車（０２３３３）升４﹒２１％，報５﹒９４元。

現時，恆生指數報２７９７２點，升１５６點或升０﹒５６％，主板成交３００﹒９１億元

。國企指數報１０９２１點，升５８點或升０﹒５４％。

上證綜合指數報２９４４點，升２７點或升０﹒９５％，成交１４４３﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１１０５６點，升１４０點或升１﹒２８％，成交２２４１﹒９０億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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廣汽集團 （０２２３８） ９﹒０３元 升４﹒８８％

長城汽車 （０２３３３） ５﹒９４元 升４﹒２１％

吉利汽車 （００１７５） １４﹒９８元 升３﹒４５％

東風集團 （００４８９） ６﹒５８元 升３﹒３０％

比亞迪股份（０１２１１） ４５﹒４０元 升２﹒１４％

華晨中國 （０１１１４） ７﹒１８元 升１﹒５６％

北京汽車 （０１９５８） ４﹒１１元 升０﹒２４％

慶鈴汽車 （０１１２２） １﹒７６元 無升跌

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（ｆｚ）

