《午市前瞻》港股回補首個裂口，下一步上望２８７００點

《經濟通通訊社１７日專訊》亞洲股市今早回吐，加上中國確診人數突破七萬人，令累計死

亡人數增加至１７７０名，港股今日低開４８點報２７７６６點，已為半日最低位。其後消息指

人行下調１年期ＭＬＦ利率至３﹒１５％，帶動Ａ股表現造好，港股一同攀升，在重磅股中移動

（００９４１）及友邦（０１２９９）帶領下，盤中終突破二萬八關，最高見２８０１８點升

２０２點，其後一直於關口上下爭持，最終午收２７９４０點，升１２５點或０﹒４５％，主板

成交５０５﹒０８億元。國指則報１０９３５，升７１點或０﹒６６％。

重磅股近乎全線向上，中移動走高１﹒１５％，報６５﹒８５元；騰訊（００７００）微升

０﹒６３％，報４１７﹒６元；港交所（００３８８）升０﹒４５％，報２７０﹒８元；友邦保

險（０１２９９）揚０﹒６８％報８１﹒２元；建行（００９３９）平收，報６﹒５１元。

Ａ股兩市有沖喜，上證綜指收報２９５５點，升３８點或１﹒３％，成交２０７０﹒４５億

元人民幣。深證成指報１１１３６點，升２１９點或升２﹒０１％，成交３３４５﹒７５億元人

民幣。



＊習近平開聲穩汽車消費，廣汽揚近６％＊



中國交通運輸部通知，即日起至新冠肺炎疫情防控工作結束，免收全國收費公路車輛通行費

，包括所有客車、貨車、特種車輛等。齊魯高速（０１５７６）、成都高速（０１７８５）預期

，將對業績產生重大不利影響，前者股價走低３﹒３７％，報１﹒７２元；後者跌

３﹒３８％，報２元；深高速（００５４８）挫５﹒１２％，報９﹒６４元；江蘇寧滬

（００１７７）跌４﹒１３％，報９﹒７６元；路勁（０１０９８）亦軟１﹒１３％，報

１４﹒０４元。

國家主席習近平近日在《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的

講話》指出，著力穩定居民消費，強調要積極穩定汽車等傳統大宗消費，鼓勵汽車限購地區適當

增加汽車號牌配額，以對沖疫情對經濟造成的影響。刺激汽車股走上，吉利汽車（００１７５）

為今早表現第二佳藍籌，升３﹒３１％，報１４﹒９６元；廣汽（０２２３８）揚５﹒９２％，

報９﹒１２元；長汽（０２３３３）升４﹒３９％，報５﹒９５元；東風集團（００４８９）走

高４﹒７１％，報６﹒６７元；北汽（０１９５８）微升１﹒４６％，報４﹒１６元；



＊人行開展二千億元ＭＬＦ操作，利好中資券商＊



人行公告稱，為對沖央行逆回購到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日開

展了２０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作和１０００億元人幣７天期逆回購操作。１年期

ＭＬＦ操作中標利率為３﹒１５％，上次為３﹒２５％。中資券商造好，中信建投

（０６０６６）抽高５﹒３７％，報７﹒０７元；中信証券（０６０３０）升４﹒９４％，報１

７﹒４２元；中金（０３９０８）走高２﹒７３％，報１５﹒０６元；國泰君安（０２６１１）

漲３﹒１８％，報１４﹒２８元；招商證券（０６０９９）升３﹒０６％，報９﹒７６元。

有消息指，恆大（０３３３３）發布全國各樓盤特大優惠的通知，在明日至２月２９日期間

，恆大全國在售樓盤住宅（含公寓及寫字樓），可享７５折優惠，有望推動售樓量，恆大漲１﹒

４８％，報１９﹒１６元。其他內房個別發展，中海外（００６８８）微升０﹒１７％，報２８

﹒７元；世茂房（００８１３）跌０﹒８７％，報２８﹒４５元；潤地（０１１０９）軟０﹒２

８％，報３６﹒１元；融創（０１９１８）走低１﹒３３％，報４４﹒５５元。



＊卓悅副主席擬購集團全數股權，半日漲逾兩成＊



匯控將於明日公布業績，綜合券商預測，市場預料去年全年經調整稅前盈利為２１４﹒６２

億美元，按年下跌１﹒１８％，主要受累中美貿易不明朗因素。股價軟０﹒７５％，報５９﹒２

元。恆生（０００１１）升０﹒３７％，報１６４﹒５元；東亞（０００２３）走高０﹒８％，

報１７﹒６６元；中銀香港（０２３８８）微升０﹒３６％，報２８元；渣打（０２８８８）跌

０﹒５４％，報６４﹒２５元。

本地零售市道不景，停牌逾一個半月的卓悅控股（００６５３）尋求其他出路，集團宣布持

有約１９﹒５％股權的集團董事會副主席陳健文，同意折讓約７﹒５％向主席葉俊亨夫婦收購合

共約１３﹒７８億股，佔已發行股本總額約４０﹒４％，總代價１﹒５８億元，他亦以相同價格

向其他股東提出全購建議。集團今日復牌，急漲２０﹒１６％，報０﹒１４９元。同行莎莎

（００１７８）跟升３﹒３３％，報１﹒５５元；佐丹奴（００７０９）平收，報１﹒９４元；

優品３６０（０２３６０）走高２﹒１９％，報２﹒３３元。香港電視（０１１３７）勢打「逆

境波」，與多家知名連鎖零售商包括Ｂａｌｅｎｏ、鴻福堂等合作，於各商戶的門市提供訂單自

取服務，令訂單自取點由現時的７５個大增至１００個。更有網傳數張圖片，指是香港電視早前

購入的口罩機正在動工。集團股價揚３﹒３１％，報４﹒９９元。



＊張智威﹕選恆生作短線部署，捨匯控



受惠內地下調ＭＬＦ中標利率１０點子，港股跟隨Ａ股升勢，信誠證券聯席董事張智威向《

經濟通通訊社》表示，新型肺炎疫情雖未有明顯受控，但目前港股走勢反映只要資金充裕，股市

便有機會繼續上揚。繼人行最新下調ＭＬＦ中標利率後，他認為，市場仍相信周四（２０日）的

ＬＰＲ利率仍會以相同幅度下調，以及憧憬人行陸續有降準及減息等政策出台，進一步推高股市

。

港股今日反覆向上，一度收復兩萬八，張智威指，恆指日前已經重上２７９００點，成功填

補第一個裂口位，之後有望再挑戰第二個裂口位約２８７００點，初步支持位在２７６００點。

匯控及恆生明日放榜，他認為，市場憧憬恆生本地業務的盈利可錄正增長，而且在母公司匯

控缺銀根的前提下，有望增加派息，對股價有正面支持，建議於現價買入作績前部署，待明日業

績公布後即沽；若希望作中長線部署，宜待股價回落至

１６０元之下再部署。相反，他認為堅控受英國脫歐、公司高層人事任命等問題影響，前景並不

明朗。（ｙｋ、ｎｓ）

