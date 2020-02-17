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即市新聞

17/02/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》英國財相陣前易帥，脫歐進展再添風險

　　《娥姐錦囊》原定下月發表英國脫歐後首份財政年度預算案，並身負年底前與歐盟２７國談
判英國脫歐後建立新關係重任的英國財政大臣賈偉德（Ｓａｊｉｄ　Ｊａｖｉｄ），上周突然辭
職，震動政壇，並為英國脫歐進程再添不明朗因素，英鎊勢在低位反覆。
　　英國首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）上周四進行英國脫歐後的首次內閣大改組
，辭退多名內閣成員以新血取代，力求加強對政府的掌控；但盛傳現年５０歲可以留任的賈偉德
卻突然辭職，據報與他無法接受約翰遜要求撤換幕僚改用首相府特別顧問有關。約翰遜已委任年
僅３９歲的保守黨新星辛偉誠（Ｒｉｓｈｉ　Ｓｕｎａｋ）接替財相一職。辛偉誠原本擔任財政
部首席秘書，屬財政部第二號人物。
　　今年１月３１日起，英國不再是歐盟成員國，過渡期由２月１日開始，既定２０２０年１２
月３１日結束。期間英國仍受歐盟規章制度約束，雙方貿易關係維持現狀。根據現有的脫歐協議
，２０２１年１月１日才是英國真正擺脫歐洲、從此「自立門戶」的大日子。
　　對於歐盟貿易協議能否在過渡期內即２０２０年內達成，大眾深表疑慮，外界對英國經濟前
景也未敢太樂觀，在此關鍵時刻易帥，難免增添英國脫歐風險，不過人事變動，只是眾多不明朗
因素之一，而且俗語說：「寧欺白鬚公，莫欺少年窮」，不能小看接任的新星。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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