《美元走勢－羅明立》日本肺炎疫情有擴大跡象，圓匯料承壓

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９．８５ １０９．７２ １０９．８５

歐元╱美元 １．０８４１ １．０８３４ １．０８３８

英鎊╱美元 １．３０５１ １．３０３８ １．３０４３

美元╱瑞郎 ０．９８２７ ０．９８１５ ０．９８２０

美元╱港元 ７．７６８３ ７．７６４５ ７．７６５８

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《美元走勢》美聯儲及歐洲央行將於周四（２０日）公布貨幣會議紀要。另外，投資者關注

周末舉行的Ｇ２０財長及央行行長會議，料會為全球央行未來貨幣政策傾向帶來指引。美國１月

整體零售額增長０﹒３％，符合預期，２月密歇根大學消費者信心指數初值升至１００﹒９，但

１月工業產出卻收縮０﹒３％，兩個數據好壞參半。

美匯指數在９９附近窄幅上落，技術走勢有調整可能但整體上升勢頭仍然維持，９８﹒５０

是第一個重要支持，調整後吸納較合適。由於美國經濟及通脹持續增長，投資者觀望美聯儲的貨

幣取態會否趨向強硬。

被德國總理默克爾推選為基民盟領導人的卡倫鮑爾表示，她將辭任黨魁並放棄在下屆聯邦大

選中競選德國總理，估計跟中部圖林根州選州長出亂子有關，反映其領導能力不足。另外，歐元

區公布去年第四季ＧＤＰ按年增長０﹒９％，略低於預期的１％，德國的數據同樣欠佳，反映歐

元區經濟較為疲弱，令歐元下行壓力未減。

日本第四季經常增長大幅下滑，按季跌１﹒６％，差於預期的－１％；當地新冠狀病毒疫情

亦有擴大跡象，相信對日圓會帶來壓力，美元在１０９﹒００╱３０應有支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 賣出日圓 １０９﹒４０ １１０﹒７０ １０９﹒００

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３０２０ １﹒２８８０ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

