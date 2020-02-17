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即市新聞

17/02/2020 15:22

《美元走勢－羅明立》日本肺炎疫情有擴大跡象，圓匯料承壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　美元╱日圓　　　　１０９．８５　　　１０９．７２　　　１０９．８５　
　　　歐元╱美元　　　　１．０８４１　　　１．０８３４　　　１．０８３８　
　　　英鎊╱美元　　　　１．３０５１　　　１．３０３８　　　１．３０４３　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９８２７　　　０．９８１５　　　０．９８２０　
　　　美元╱港元　　　　７．７６８３　　　７．７６４５　　　７．７６５８　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　
　　《美元走勢》美聯儲及歐洲央行將於周四（２０日）公布貨幣會議紀要。另外，投資者關注
周末舉行的Ｇ２０財長及央行行長會議，料會為全球央行未來貨幣政策傾向帶來指引。美國１月
整體零售額增長０﹒３％，符合預期，２月密歇根大學消費者信心指數初值升至１００﹒９，但
１月工業產出卻收縮０﹒３％，兩個數據好壞參半。
　　美匯指數在９９附近窄幅上落，技術走勢有調整可能但整體上升勢頭仍然維持，９８﹒５０
是第一個重要支持，調整後吸納較合適。由於美國經濟及通脹持續增長，投資者觀望美聯儲的貨
幣取態會否趨向強硬。
　　被德國總理默克爾推選為基民盟領導人的卡倫鮑爾表示，她將辭任黨魁並放棄在下屆聯邦大
選中競選德國總理，估計跟中部圖林根州選州長出亂子有關，反映其領導能力不足。另外，歐元
區公布去年第四季ＧＤＰ按年增長０﹒９％，略低於預期的１％，德國的數據同樣欠佳，反映歐
元區經濟較為疲弱，令歐元下行壓力未減。
　　日本第四季經常增長大幅下滑，按季跌１﹒６％，差於預期的－１％；當地新冠狀病毒疫情
亦有擴大跡象，相信對日圓會帶來壓力，美元在１０９﹒００╱３０應有支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　賣出日圓　　１０９﹒４０　　　１１０﹒７０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３０２０　　　１﹒２８８０　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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