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17/02/2020 13:39

【武漢肺炎】鑽石公主號部分呈陰性的香港乘客獲安排轉到隔離中心

　　《經濟通通訊社１７日專訊》日本當局陸續為在橫濱港隔離檢疫的「鑽石公主號」郵輪上乘
客進行檢疫，部分對新型冠狀病毒呈陰性的乘客，中午後獲安排在郵輪大堂，等待當局安排下船
登岸，轉到隔離中心，當中包括有港人。
　　郵輪至今有３５５名乘客確診，包括２１名香港居民，港府正安排包機接載獲准離船登岸後
的居民返港，正等待日本當局確定具體安排，返港的居民會到檢疫中心隔離１４日。（ｂｉ）

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