【武漢肺炎】阿里健康與近５０家藥企合作，提供慢性病藥在線供給

《經濟通通訊社１７日專訊》阿里健康（００２４１）公布，在上周四（１３日）與近５０

家中外頂級藥品生產企業合作，在天貓的「買藥不出門」平台上推出「慢病福利計劃」，保障疫

情期間慢性病藥品的在線供給，為不方便出門配藥的慢病患者提供線上的慢病管理服務，參與合

作的藥企包括葛蘭素史克（ＧＳＫ）、默克藥廠（ＭＳＤ）、拜耳（Ｂａｙｅｒ）、輝瑞（Ｐｆ

ｉｚｅｒ）旗下的輝瑞普強等多家知名海外藥企，涉及的藥品覆蓋多種慢性病及其他十多個常見

病種共上千種藥品。

此外，阿里健康日前也緊急推出了「湖北地區缺藥登記」專區，幫助身處湖北且即將斷藥的

慢性病患者及家屬尋找緊急的藥品資源。

阿里健康資深副總裁汪強表示，公司將依託其優勢，借助阿里生態的力量，為慢性病患者在

內的廣大民眾提供更加便捷的「互聯網＋醫療健康」服務。

為了支持海外商家渡過非常時期，天貓國際亦推出６項措施，包括對所有今年７月１日前入

駐的天貓國際商家，免去其上半年的服務年費；將免除商家在菜鳥保稅倉和海外備貨（ＧＦＣ）

倉２月份的全部倉儲費；給予商家滯港補貼、海外倉訂單運費補貼。另外，還聯合螞蟻金服為商

家提供低息貸款，即日起至３月３１日，商家貸款利率在原先基礎上下降１％。（ｃｗ）

