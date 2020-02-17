《再戰明天》匯豐恒生派業績，美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１８日）本港公布１月失業率，美國公布ＮＡＨＢ房屋

市場指數。



＊澳洲央行公布２月貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：３０ｐｍ，德國經濟部長阿爾特邁爾在德國工商

聯會和德俄對外貿易商會組織的會議上發表講話。９：４５ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔出席歐洲

議會周的一次全體會議。

明日，歐洲央行副總裁德金多斯出席歐盟財長會議。明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布２月

貨幣政策會議記錄。



＊本港公布１月失業率，美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



明日，印度股市假期休市。

在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布１月失業率（經季節調整），料由３﹒３％升上

３﹒４％。５：３０ｐｍ，英國公布１２月國際勞工組織失業率（過去三個月）料維持於

３﹒８％。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月製造業銷售，月率料由下滑０﹒６％升上０﹒７％。

美國公布２月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由４﹒８升上５。１１：００ｐｍ，美國公布２

月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於７５。



＊匯豐恆生派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：匯豐控股（００００５）、恆生銀行（０００１１）、冠

君產業信託（０２７７８）和數碼通電訊（００３１５）等。（ｈｏ）

