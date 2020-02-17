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17/02/2020 17:35

【企業盈警】新焦點（３６０）料去年由盈轉虧，蝕逾１﹒６億人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新焦點（００３６０）發盈警，預期截至去年１２月底止全年
將由盈轉虧，料錄應佔淨虧損超過１﹒６億元（人民幣．下同），２０１８年同期則錄純利
１﹒０８億元。
　　集團解釋，錄得淨虧損主要由於中美貿易戰導致期內出口銷售收入減少、中國去年乘用車銷
量整體下跌，導致集團汽車經銷及服務業務產生重大虧損，以及集團零售及批發服務業務面臨中
國電商業務的激烈競爭所致。（ｙｗ）

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