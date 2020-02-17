【企業盈警】新焦點（３６０）料去年由盈轉虧，蝕逾１﹒６億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》新焦點（００３６０）發盈警，預期截至去年１２月底止全年
將由盈轉虧，料錄應佔淨虧損超過１﹒６億元（人民幣．下同），２０１８年同期則錄純利
１﹒０８億元。
集團解釋，錄得淨虧損主要由於中美貿易戰導致期內出口銷售收入減少、中國去年乘用車銷
量整體下跌，導致集團汽車經銷及服務業務產生重大虧損，以及集團零售及批發服務業務面臨中
國電商業務的激烈競爭所致。（ｙｗ）
|生財有道17/02/2020
【武漢肺炎】大摩：若疫情4月見頂 香港首季GDP或減最多6%
|興證快訊17/02/2020
新經濟股
|FOCUS17/02/2020
【FOCUS】恆大(03333)大甩賣 人幣隱憂增
|生財有道17/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇丘鈦百天線買入值博
|生財有道17/02/2020
【匯控預測】市場料匯控受貸款增長放緩等影響 去年盈利跌1%
|中國故事17/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例據報突破7萬宗 湖北省再多百人死
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰