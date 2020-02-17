【武漢肺炎】東亞慈善基金將捐出２００萬，向基層提供衛生防護包

《經濟通通訊社１７日專訊》東亞銀行（０００２３）公布，東亞銀行慈善基金將捐出

２００萬元，聯同明愛、保良局、救世軍及聖雅各福群會等１０個非政府機構合作，協助有需要

人士應對當前的新型冠狀病毒疫情。有關捐款將可惠及最少２萬名基層市民、行動不便的長者、

安老院院友及殘疾人士。

今次捐款將用作為香港基層市民購買衛生防護包，每包備有價值約１００元的物品，包括個

人衛生防護用品和日用品。參與的非政府組織將向有需要人士予以派發。（ｓｋ）

