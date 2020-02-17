《經濟通通訊社１７日專訊》東亞銀行（０００２３）公布，東亞銀行慈善基金將捐出
２００萬元，聯同明愛、保良局、救世軍及聖雅各福群會等１０個非政府機構合作，協助有需要
人士應對當前的新型冠狀病毒疫情。有關捐款將可惠及最少２萬名基層市民、行動不便的長者、
安老院院友及殘疾人士。
今次捐款將用作為香港基層市民購買衛生防護包，每包備有價值約１００元的物品，包括個
人衛生防護用品和日用品。參與的非政府組織將向有需要人士予以派發。（ｓｋ）
17/02/2020 17:57
【武漢肺炎】東亞慈善基金將捐出２００萬，向基層提供衛生防護包
《經濟通通訊社１７日專訊》東亞銀行（０００２３）公布，東亞銀行慈善基金將捐出
２００萬元，聯同明愛、保良局、救世軍及聖雅各福群會等１０個非政府機構合作，協助有需要
人士應對當前的新型冠狀病毒疫情。有關捐款將可惠及最少２萬名基層市民、行動不便的長者、
安老院院友及殘疾人士。
今次捐款將用作為香港基層市民購買衛生防護包，每包備有價值約１００元的物品，包括個
人衛生防護用品和日用品。參與的非政府組織將向有需要人士予以派發。（ｓｋ）
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