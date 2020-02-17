【武漢肺炎】標普因應疫情調低亞太區經濟增長預測，料末季起復甦

《經濟通通訊社１７日專訊》標普發表研究報告表示，武漢肺炎持續，但不確定性在於其持

續性，當中有專家認為，疫情的高峰期介乎在２月下旬至６月份。標普假設疫情在３月見頂，料

第四季有望開始復甦，亞太區將最受影響，標普已調低區內多國今年經濟增長預測。

標普表示，疫情對中國的經濟增長及財務表現有即時的負面影響，不但對消費造成衝擊，中

國的封城政策更對生產活動造成影響。標普又指，雖然中央政府最近努力回復商業活動，但不少

地方政府因恐懼新增個案增加，對商業活動的批准放慢。（ｊｏ）

