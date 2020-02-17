《小傳日記》央媽降利率，Ａ場好油水；香江跟住發，曾破二萬八！

《小傳日記》亞洲區「孖屐」今日（１７日）真係麻麻地，泊係櫻花國架「公主號」似乎感

染人數直線上升，令到日經指數都跌百幾點；但神州人行降低ＭＬＦ利率，Ａ場氣氛旺盛，連帶

魚缸繼續發力而上，恆指一度曾經上過二萬八，高見２８０５５點。受ＭＬＦ消息影響，中資金

融類股分股撐起「孖屐」氣氛，平保（０２３１８）同部分內銀藍戰士漲逾１巴仙，另外ＱＱ（

００９４１）都造好帶動股市上揚，但二萬八有明顯阻力，最終收報２７９５９點，升１４４點

或逾半巴仙，主板成交９５６﹒０４億銀跌唔夠半巴仙。國貨收報１０９５７點，升９４點或近

１巴仙。

Ａ場今日走勢強勁，上證綜合指數報２９８３，升６６點或逾２巴仙；深證成分指數報

１１２４１點，升３２５點或近３巴仙。兩市合共成交９３７２﹒０３億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）就快公布業績，今日收跌逾半巴仙，報５９﹒４銀；

生發發（００３８８）漲逾１巴仙，報２７２﹒８銀；ＱＱ（００７００）微漲近半巴仙，報４

１６﹒６銀；神州移動（００９４１）漲逾１巴仙，報６６銀；ＡＩＡ（０１２９９）攀近半巴

仙，報８１銀。



＊人行利率降金融股上闖，內銀跟住升內險股價勁＊



話說今日神州人行宣布將中期ＭＬＦ利率（中期便利借貸）下降，有消息指其實係為貸款市

場報價利率（ＬＰＲ）調低鋪路，神州錢莊一齊飛高高，建行（００９３９）漲近半巴仙，報６

﹒５４元；工行（０１３９８）升近１巴仙，報５﹒５７銀；中行（０３９８８）微漲近半巴仙

，報３﹒２３銀；招行（０３９６８）飛起逾２巴仙，報３９﹒５銀；交行（０３３２８）踢高

近２巴仙，報５﹒２２銀。

除咗內地錢莊之外，內險跟都造好，平保（０２３１８）今日一大早見成億幾大手成交，唔

通有春江鴨收到風？最終收漲近１巴仙，報９１﹒７５銀；國壽（０２６２８）都跟升逾１巴仙

，報１９﹒４８銀；太保（０２６０１）踢高近３巴仙，報２８﹒５銀；太平（００９６６）升

逾１巴仙，報１７﹒３２銀；財險（０２３２８）彈近１巴仙，報８﹒６７銀。



＊賭場快重開濠賭發大財，車車有補貼吉利未升歇＊



之前馬交賭場停業１４日，預計１９日就會屆滿，金沙（０１９２８）ＣＥＯ話如無意外將

會重開，今日部分馬交佬股價又開車，銀娛（０００２７）升逾半巴仙，報５７﹒５５銀；新濠

國際（００２００）走高逾１巴仙，報１８﹒０４銀；美高梅（０２２８２）升逾半巴仙，報１

１﹒７８銀；但澳博（００８８０）就低收近２巴仙，報９﹒４５銀；永利馬交（０１１２８）

都跌近１巴仙，報１７﹒３銀；金沙則跪低近半巴仙，報４０﹒２５銀，重係今日最差藍戰士。

神州主席習大大宣布，要穩定汽車消費，其中佛山下月起買車，有２千至５千人仔補貼，今

日車佬生蝦咁跳升，吉利（００１７５）飛起逾４巴仙，報１５﹒０６銀，重係今日最佳藍戰士

；比亞迪（０１２１１）漲逾１巴仙，報４５﹒１銀；華晨（０１１１４）飆近４巴仙，報７﹒

３４銀；廣汽（０２２３８）急彈近８巴仙，報９﹒２７銀。



＊舜宇出貨好手機佬飛高，手遊日日升股價唔識停＊



話說早前舜宇（０２３８２）日日捱沽，今日終於吐氣揚眉，因為１月份手機鏡頭出貨量漲

逾三成三，刺激股價漲近３巴仙，報１３４銀；另一「孖寶」瑞聲（０２０１８）跟升逾２巴仙

，報５８﹒８５銀；比亞迪電子（００２８５）都漲近２巴仙，報１６﹒３銀；通達集團（００

６９８）飛高逾３巴仙，報０﹒９銀；丘鈦科技（０１４７８）飆逾９巴仙，報１２﹒２４銀。

手機佬升得咁犀利，手游佬點會唔跟住飛高高，好似近期股民熱炒ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ

（０６８２０），今日股價突破兩蚊創新高，收漲逾４巴仙，報２﹒０２銀；其他手遊都落獲繼

續炒高，心動公司（０２４００）升近半成，報２９﹒７銀；指尖悅動（０６８６０）都漲近半

成，報０﹒６８銀；網龍（００７７７）反彈近４巴仙，報２２﹒７銀；創夢天地

（０１１１９）升逾３巴仙，報５﹒１１銀。請請！



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