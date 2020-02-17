【人行操作】人行２千億ＭＬＦ利率降１０基點，另作１千億逆回購

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖人行逆回購到期等因素的影響，維護銀

行體系流動性合理充裕，人行開展２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作

和１０００億元７天期逆回購操作。

其中，一年期２０００億元ＭＬＦ中標利率，由上次的３﹒２５％調降１０個基點至

３﹒１５％。

而今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒４％。

但公開市場今日有１萬億元逆回購到期，全口徑計，今日淨回籠７０００億元。（ａｃ）

