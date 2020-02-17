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即市新聞

17/02/2020 10:00

《環球視野－包樂德》不利因素接踵而來

　　《環球視野》在美國和全球經濟展現輕微回升跡象之際，我們面對另一項利淡因素，令經濟
復甦勢頭受挫。２０１９年新型冠狀病毒疾病造成人類感染和死亡，並對市場造成嚴重衝擊。不
過，除非病毒影響比初步報告所反映的嚴重，否則疫情應只會令環球增長延遲，但不會令其脫軌

　　新型冠狀病毒的傳染率（即一名感染人士可傳染的人數）估計為２﹒６，範圍介乎１﹒５至
３﹒５之間，低於一般冬季流感，與非典型肺炎（ＳＡＲＳ）相若。幸而，根據早期報告顯示，
新型冠狀病毒的死亡率似乎未及非典型肺炎般嚴重。
　　肺炎疫情對中國經濟帶來最大影響，其次是中國旅客的熱門旅遊國家。內地已延長春節假期
以阻止疫情進一步蔓延。部分廠房暫時關閉，本季的零售銷售很可能會急跌。中國第一季的經濟
增長可能比早前預測低兩個百分點，其後或會在第二季大幅回升。若這推斷正確，２０２０年的
經濟增長或未會受到太大衝擊。
　　在爆發新型冠狀病毒前，中國經濟活動已於去年下半年轉佳。中國活動復甦是我們對環球增
長回升抱有信心的主要原因之一。多項領先指標在２月觸底。信安環球投資的經濟動力指標（較
官方國內生產總值數據更清楚捕捉經濟活動起伏變化的指標）在年內上升。官方製造業調查數據
在１１月有所增長，量度較小型公司表現的財新指數自８月以來處於擴張水平。每月工業生產在
１２月表現穩健。新信貸發行的步伐於２０１９年期間加快。
　　雖然當年非典型肺炎疫症並無為環球經濟增長造成重大影響，但中國現時是全球第二大經濟
體，因此對全球市場的影響將顯著較大。疫情帶來的整體衝擊難以確定，並取決於爆發持續的時
間。以非典型肺炎疫情為例，經濟活動受阻可能會維持數月，或是一至兩個季度，然後大幅回升
。於２００３年，中國國內生產總值增長由第一季到第二季下跌兩個百分點，然後出現反彈。零
售銷售亦顯著減慢，但其後回升。由於接近中國農曆新年假期，１月和２月的數據往往存在雜訊
。展望２０２０年，中國經濟增長可能略低於６％。
　　整體來說，全球經濟活動在放緩近兩年後出現復甦，這勢頭剛於去年第四季末展開。不過，
新型冠狀病毒疫情可能會令回升步伐中斷數月，但這只是單一事件，並非一股趨勢。與此同時，
各地央行維持非常寬鬆的立場，利率處於甚低水平。消費市場仍具信心並表現強韌。勞動市場趨
於緊絀，工資穩步增長。貿易爭議有所緩和，多項領先指標上升。在疫情影響減退後和進入第二
季時，經濟數據的上行勢頭應會更加明顯。《信安環球投資首席環球經濟師　包樂德》

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