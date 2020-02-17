《豐碩成果－盧穗欣》新冠病毒疫情對亞洲債市影響未必持續

《豐碩成果》先有中美貿易戰，現在又爆發新型冠狀病毒，市場的確禍不單行。基於對致命

冠狀病毒疫情的擔憂，市場於春節假期後重開，股市大幅下跌。然而，亞洲債券在逆市中仍有很

強的韌性。

回顧２００３年沙士的經驗，亞洲債券是那段時期最具防禦性的資產類別之一，波動性非常

低。當時，亞洲高收益債券在沙士爆發期間上漲了近１１％。今次，我們也相信新冠病毒不會損

害亞洲的債券市場。

儘管部分基金經理正將美國國債重新納入投資組合，以對沖近期的市場波動，但市場情況也

同時表明，投資者對亞洲債券的較長期前景存有信心。市場經過中國春節假期後的調整，２月５

日，亞洲高收益債券的信貸息差收窄至５１５個基點，亞洲投資級別債券仍為債券投資者的最愛

之一，而當日信貸息差進一步壓縮至１２１個基點。



＊寬鬆政策提供支持＊



投資者還預計更加寬鬆的貨幣政策即將出台，因為他們估計疫情將導致經濟增長進一步放緩

。２月初，中國人民銀行通過公開市場操作，向金融系統注入１﹒７萬億元人民幣，以確保充足

的流動性來抑制新冠病毒的影響。１月份存款準備金率進一步下調也鼓勵銀行增加放貸。在岸債

券市場上，較長期政府債券孳息率觸及３年多來的最低水平，原因是中國農曆新年假期結束以來

，主權債券出現反彈。中國１０年期國債孳息率跌至２﹒８６％，５年期國債孳息率於２月５日

跌至２﹒６２％。在我們看來，債券孳息率下跌意味著債券投資者預計將有更多寬鬆政策出台。



＊優質內房債表現平穩＊



中國房地產債券是我們最看好的板塊之一，儘管有關中國爆發新冠病毒的負面報道層出不窮

，但它的表現依然穩健。假期結束後，信貸質素較高的高收益房地產債券價格僅下降約１－

１﹒５個點，而一些啤打系數較高的債券價格則下降約３－４個點。中國房地產債券並未出現大

規模拋售，因為投資者仍看好該行業的發展前景，理由如下：

信貸評級機構標準普爾發布的一份研究報告顯示，房地產開發商具有充足的流動性來償還債

務，因為他們已為大部分短期貸款進行了再融資。我們還預計，在病毒得到控制之前，這些公司

將減緩購地的速度。

我們預計２０２０年上半年的房地產銷售將放緩，但很可能在下半年回升。結合歷史經驗來

看，首季度是中國房地產市場的淡季，在過去三年裏，１月和２月銷量平均只佔全國房屋銷售的

８％。２０２０年下半年被抑制的需求預計會釋放出來，我們認為這對全年合約銷售造成的影響

有限。

中國政府對此次新冠病毒爆發的反應迅速，這與２００３年官員們對沙士的遲緩反應形成鮮

明對比。

中國大部分房地產開發商的土地儲備多元化，其中湖北省（包括武漢市）的總建築面積佔比

不足５％。因此我們認為，從可銷售資源的角度來看，疫情對開發商的影響可控。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

