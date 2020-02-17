中資金融及重磅股造好，港股收２７９５９漲１４４點

《經濟通通訊社１７日專訊》全國新冠肺炎確診人數突破７萬人，死亡人數達１７７２人，

本地則累計５７人感染。港股今早低開４８點報２７７６６點，已為全日最低位。其後人民銀行

宣布「放水」，進行２０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，利率下調１０基點至

３﹒１５％。消息帶動Ａ股及港股反彈，港股亦一度重返二萬八關，其中中資金融股表現較強勢

，重磅股亦隨市上揚。港股午後最多曾漲２４０點高見２８０５５點。受匯控（００００５）績

前走弱及內房回落拖累，港股升幅一度收窄，最終二萬八關得而復失，收報２７９５９點，升

１４４點或升０﹒５２％，主板成交９５６﹒０４億元較上日減少近０﹒２％。

國企指數報１０９５７點，升９４點或升０﹒８７％。創科實業（００６６９）跌

１﹒８３％，報６９﹒６元，為最大跌幅藍籌股。

Ａ股同樣因人行放水造好，上證綜合指數報２９８３點，升６６點或升２﹒２８％。深證成

份指數報１１２４１點，升３２５點或升２﹒９８％，兩市總成交達９３２７﹒０３億元人民幣

。

重磅股普遍走高，騰訊（００７００）漲０﹒３９％，報４１６﹒６元；友邦

（０１２９９）走高０﹒４３％，報８１元；匯控軟０﹒４２％，報５９﹒４元；中移動

（００９４１）升１﹒３８％，報６６元；港交所（００３８８）升１﹒１９％，報２７２﹒８

元。



＊人行放水，內銀及中資券商股造好＊



人行進行２０００億元ＭＬＦ操作兼下調中標利率，市場憧憬ＬＰＲ利率或下調，內銀股及

中資券商股造好。工行（０１３９８）漲０﹒９１％，報５﹒５７元；招行（０３９６８）揚

２﹒０７％，報３９﹒５元；交行（０３３２８）升１﹒５６％，報５﹒２２元；海通證券

（０６８３７）急彈６﹒０６％，報８﹒５８元；中信証券（０６０３０）走高５﹒１８％，報

１７﹒４６元；中金公司（０３９０８）升３﹒６８％，報１５﹒２元。

內地即日起免收全國收費公路車輛通行費，直至疫情防控工作結束，公路股普遍受打擊。越

秀交通基建（０１０５２）挫４﹒０６％，報６﹒６１元；深高速（００５４８）走低

３﹒４４％，報９﹒８１元；浙江滬杭甬（００５７６）跌３﹒３５％，報６﹒３４元；江蘇寧

滬高速公路（００１７７）跌３﹒１４％，報９﹒８６元；路勁（０１０９８）軟０﹒９９％，

報１４﹒０６元。

５Ｇ概念股大多隨市造好，中興通訊（００７６３）飆９﹒７７％，報３１﹒４５元；京信

通信（０２３４２）急升８﹒７７％，報３﹒３５元；長飛光纖光纜（０６８６９）升４﹒５％

，報１５﹒８元；中通服（００５５２）升２﹒０４％，報６元；鐵塔（００７８８）升

３﹒３１％，報１﹒８７元。



＊習近平強調要穩定汽車消費，廣汽急彈近８％＊



國家主席習近平近日在《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的

講話》中強調要積極穩定汽車等傳統大宗消費，以對沖疫情對經濟造成的影響。吉利

（００１７５）揚４﹒０１％，報１５﹒０６元，為最佳表現藍籌股；比亞迪（０１２１１）漲

１﹒４６％，報４５﹒１元；華晨中國（０１１１４）升３﹒８２％，報７﹒３４元；廣汽

（０２２３８）升７﹒６７％，報９﹒２７元；長汽（０２３３３）升４﹒０４％，報５﹒９３

元。

天風國際分析師郭明錤指，內地相機模組廠商復工情況逐漸改善，刺激板塊反彈。舜宇光學

（０２３８２）１月手機鏡頭出貨量按年升逾三成三，全日升２﹒８４％，報１３４元；丘鈦科

技（０１４７８）１月份攝像頭模組銷售數量按年升近３％，全日升９﹒２９％，報１２﹒２４

元；瑞聲科技（０２０１８）升２﹒４４％，報５８﹒８５元；比亞迪電子（００２８５）升

１﹒７５％，報１６﹒３元；富智康（０２０３８）升１﹒５９％，報１﹒２８元。

受多隻醫藥股有好消息提振，整體板塊普遍上揚。歌禮製藥（０１６７２）旗下治療新冠肺

炎的利托那韋研究獲浙江監管部門批准，升５﹒２５％，報４﹒２１元；中國醫療集團

（０８２２５）旗下產品邁可欣獲用於臨床研究及治療，升６﹒５６％，報１﹒３元；蝗災席捲

非洲，農藥股方達（０１５２１）飆１０﹒２８％，報５﹒０４元；藥明康德（０２３５９）破

頂升３﹒３２％，報１２１﹒２元；石藥（０１０９３）升１﹒７９％，報１９﹒３６元。

（ｋｓ）

