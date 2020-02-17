《每周華語－黃溢華》經濟╱文化軟實力：歌聲魅影、鐵達尼號

《每周華語》紐約乃世界級金融中心，股、匯、債市市值各自均是全球最大。紐約是全球金

融市場的「主軸」，芝加哥也是金融中心，但規模不及紐約市。紐約市場聚集了最好的人才及來

自全球的資金，上市企業包括全球各大中小國的產業。另方面，美國立國二百多年，但

「Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｔｈｅａｔｒｅ」歷史悠久，其中最長壽的音樂劇，今年１月便踏入第

３２個年頭的是「歌聲魅影」。



生產力水平極為要，高生產力反映一國的經濟實力。而生產力不可只看硬件╱生產線、科研

╱科技等水平，也要看一國的文化潛力。中國五千年大國，文化極為多元化，考古出土的文物極

多，因而不只有古書善本，中國也有古代琴譜，音樂文物。一戰╱二戰至今，英文成為文化與國

際商業溝通的主流。中國只拿下一次諾貝爾文學獎（２０１２年），不少諾貝爾文學獎得主的作

品都以英文為主。當然，日文、德文及其他語言也有，波蘭語、捷克語也有重要地位。即使未及

拿下諾貝爾文學獎，不少文學巨著，都未能得到諾貝爾文學獎的垂青。事實上，偉大的著作，中

外甚多，無任何獎項也可成為巨著。



目下英語世界主導，使英美等國地位提升，而俄德法日中的文化作品，相對較為冷門。但這

也不一定是事實，俄德法語寫成的作品極多，不少家傳戶曉。法國作家Ｇａｓｔｏｎ

Ｌｏｕｉｓ Ａｌｆｒｅｄ Ｌｅｒｏｕｘ（１８６８－１９２７）於１９１０年出版小說

「Ｔｈｅ Ｐｈａｎｔｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｏｐｅｒａ」（１９１０）。１９８６年，英國現

代音樂劇家Ａｎｄｒｅｗｓ Ｌｌｏｙｄ Ｗｅｂｂｅｒ（１９４８－）以這一小說為本，改編

為音樂劇。男主角長年因為面貌不好，帶上面具。他音樂水平甚好，看中女主角潛質很好便暗地

支持她成為劇院女主角，也教導她更好的音樂技巧。他獨自居住，生平╱生活甚為神秘，不少人

以為他是鬼魂；但女主角終接受他的教導，可惜即使以實力爭取主角地位，成功演出，女主角也

未能與他一起，劇終男主角被槍殺，也有以他失踪的劇情作為終結。



音樂劇很多，不少以拉丁文為主軸，名著甚多；奧地利等地不乏大劇院，歷史悠久。普及化

、商業化極為重要，音樂╱語言╱易懂╱吸引及有共通點，自然會吸引各地的人民╱觀眾接受現

代化了的音樂劇，英語為主流國際語言，美妙的音樂，男女主角唱功好，有吸引的愛情事，亮麗

美極的舞台佈置，都使「歌聲魅影」自１９８６年至今天，仍有巨大的叫座力吸引力、活力。音

樂劇自身大賣，也打入了各地的大小城市，內地也有市場，而音樂劇的各種各類的擺設，也成為

大賣賺錢的產品。事實上，「歌聲魅影」以外，大賣的英美音樂劇很多，均見全球公演。



１９９５年６月，「歌聲魅影」於香港文化中心公演多月。老友記有幸於６月１５日首演，

今天他仍保留當天劇院的場刊及入場券，至今２５年，甚有紀念價值。當年，有官方金銀飾產品

，也有電話卡發行。１９９７年７月１日香江回歸祖國，回歸前兩年有這一著名歌劇來港出演，

也反映香江乃國際大都會。Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｒａｗｆｏｒｄ（１９４２－）及Ｓａｒａｈ

Ｂｒｉｇｈｔｍａｎ（１９６０－）乃１９８０年代首任的演出者，帶了面具的男主角極有神秘

感，而女主角音質水準極高，男女一唱一和使音樂劇內容不斷有高潮迭起，使觀眾全面投入。結

局男主角Ｅｒｉｋ被槍殺，有說「失踪」了！但女主角對「導師」當然有無限的激情、愛意。商

業上，甚為成功，而Ａｎｄｒｅｗｓ Ｌｌｏｙｄ Ｗｅｂｂｅｒ不只名成利就，也為英國、現

代化音樂劇貢獻極大。音樂無國界，也是商業、交流的利器。比較生產力不只看工業、生產線，

也要多看一國、一種語言的軟實力。事實上，這一音樂劇團隊的廿多年合作才有今天的口碑成果

。



音樂劇以外，有電影業Ｊａｍｅｓ Ｃａｍｅｒｏｎ（１９５４－）乃加拿大電影家、藝術

家，名作「Ｔｈｅ Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ」（１９８４）、「Ａｌｉｅｎｓ」（１９８６）、

「Ｔｈｅ Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ ２」（１９９１）都是成功大賣的作品，而頂峰之作

「Ｔｉｔａｎｉｃ」（１９９７）由男女主角里安納度及「Ｋａｔｅ Ｗｉｎｓｌｅｔ」主演。

男主角出身低下階層，女主角卻一見鍾情，在大郵輪上相遇便即生愛火，Ｔｉｔａｎｉｃ首航卻

撞上冰山沉於大西洋海底！以此真事為背景，導演拍出了愛火無限，面對危難，至死不渝的一幕

又一幕劇情。



加拿大女歌星，Ｃｅｌｉｎｅ Ｄｉｏｎ（１９６８－）名曲甚多，其中「Ｍｙ

Ｈｅａｒｔ Ｗｉｌｌ Ｇｏ Ｏｎ」是「Ｔｉｔａｎｉｃ」電影的主題曲，未到卅之年，又再

一曲成名。而此片男女主角，兩人當年也只有廿多歲，真的是英雄出少年；以真事為本，又真的

深海一看已下沉幾十年之巨大郵輪在海底的真貌。以此為本，以愛情悲劇為終結，男主角鼓勵女

主角生存下去，自己終耗盡力氣在海上逝去，而女主角卻生存下來……「Ｔｉｔａｎｉｃ」一片

全球大賣，而「Ｙｏｕ Ｊｕｍｐ，Ｉ Ｊｕｍｐ，Ｒｉｇｈｔ？」更盡顯女主角一見鍾情，以

激情的真愛為本的人生哲理－－天生的愛意，不計名利一切、生命財富，寥寥幾個字已全數表達

清晰。



面對災難，面對困境，仍以愛相扶持，不只局限在男女之間，也必須存在於人類面對困境之

際。上周五（１４日）情人節、每天應該也是情「人」節才對。



惟國金市場較勁，國與國的國際宏觀影響力，需要看很多因素，不可只看ＧＤＰ。市場市值

及工業生產力，亦要更多比較「軟實力」。例如內地電影市場很大，但內地生產的電影及文化，

便不易打入別國的市場。中國文物珍寶多的是，但不可只集中文物的推廣。中國企業日多，市值

日大；如何全面融入全球市場？仍要花更多的功夫與時間。美元為全球市場「主軸」，人民幣可

能要花很長的時間才可以於國際市場爭取更重要的地位。紐約的「Ｂｒｏａｄｗａｙ

Ｔｈｅａｔｒｅ」正好是美國依然強大的縮影了。《資深市場人士 黃溢華》

