《地產人眼－黃漢成》路通方能財通，鐵路帶動物業投資

《地產人眼》千呼萬喚始出來，屯馬線一期終於２月１４日通車，不少市民及鐵路迷一早便

趕往新建成的啟德站，親身體驗坐頭班車的滋味；港鐵為本港最大型的集體交通運輸工具，每月

載客量過億人次，隨著各條新鐵路線的落成啟用，本港的鐵路網絡覆蓋面愈來愈廣，而事實上，

近數十年的主要地產項目，基本上亦是沿著鐵路線而發展。



所謂「路通財通」，一個地區的發展蓬勃與否，很大程度建基於其交通網絡的便捷程度，路

路暢通、交通發達，自然能帶動人流，促使該區繁榮發展，更能帶動區內物業升值，例如隨著港

鐵西港島線、觀塘線延線、南港島線等陸續開通，鐵路效應令黃埔、西環、黃竹坑等區大為興旺

，區內的住宅乃至工商舖物業價格亦因此水漲船高，可見便捷的交通網絡，絕對是區內物業升值

的催化劑。



在舖位投資界有一說法，當一區宣布興建鐵路站時，區內商舖會有第一輪熱炒，到工程正式

動工時，再有第二輪熱炒，到鐵路站落成通車後，區內舖位則迎來第三輪熱炒；屯馬線一期已經

通車，至於屯馬線其餘部分，則預計於明年年底通車，沿線地區商舖，特別是土瓜灣區商舖，尤

其值得留意。



土瓜灣為傳統民生區，過往由於港鐵尚未接駁此區，致使土瓜灣雖位處市區，但發展較為緩

慢，區內商舖一直處於低水，當港鐵沙中線宣布興建及動工之時，有精明投資者已早著先鞭，在

土瓜灣一帶尋寶，隨著沙中線工程開展，近年已有不少財團積極於土瓜灣區進行舊樓及工廈併購

，未來將有多個新型住宅屋苑陸續落成，料能帶動消費升級，令區內舖租及舖價水漲船高，相信

待沙中線全線通車後，土瓜灣區之發展將越加興旺，商舖價值只會有增無減，有意入市者可多加

留意。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

